Campus: «Non ho preclusioni a istituire una commissione sull’emergenza Covid-19»

Il sindaco di Sassari è favorevole. Ma a una condizione: «Deve essere chiaro da prima quali sono gli scopi»

Sassari. «L’istituzione di un Commissione permanente dedicata all’emergenza Covid-19 è di valutazione del Consiglio comunale. Ma io non avrei nessuna difficoltà». Venerdì, nel corso della consueta conferenza stampa settimanale, il sindaco Nanni Campus ha precisato che da parte non vi sarebbero ostacoli all’istituzione di una commissione consiliare sulle conseguenze per Sassari dell’attuale situazione emergenziale epidemica. «Nella mia vita politica (è stato senatore dal 1994 al 2000 e consigliere regionale dal 2009 al 2014) ho fatto parte di commissioni speciali, per esempio quella sull’infanzia e la Commissione Antimafia. Non basta però dire che si vuole una commissione, perché vorrei capire innanzitutto cosa si vuole fare», ha detto Campus. Non può essere peraltro una commissione d’inchiesta, un’Amministrazione comunale non ne ha le competenze. «Se avremo indicazioni su cosa deve svolgere…, per un’indagine conoscitiva io non ho nessuna preclusione. Tutto ciò che può portare alla conoscenza va bene. Ma deve portare a qualcosa di utile, non va bene se è solo per creare immagine. Deve essere insomma chiaro da prima quali sono gli scopi».

