Camera di Commercio si Sassari, #stiamo on line

I servizi camerali fruibili in rete. Fino al 3 aprile sportelli aperti al pubblico solo in caso di esigenze indifferibili e su prenotazione telefonica o via mail

Sassari. L’evolversi della situazione relativa alla diffusione in tutto il territorio nazionale del virus Covid-19 e le prescrizioni sul contenimento della libera circolazione delle persone – adottate dal Governo, dalla Regione Sardegna e dagli altri Enti preposti – hanno imposto alla Camera di Commercio di Sassari l’adozione di alcune misure volte a regolare l’afflusso del pubblico negli uffici.

Fino al 3 aprile, salvo ulteriori proroghe, gli sportelli dell’ente camerale di Sassari, Olbia e dell’Azienda Speciale Promocamera sono aperti al pubblico solo in caso di esigenze indifferibili e su prenotazione telefonica o via mail. L’ingresso agli sportelli sarà ammesso fino a un massimo di una persona per volta al fine di garantire la distanza di sicurezza tra questi e l’operatore.

L’utenza può contare sull’utilizzo dei servizi on line camcom.gov.it – servizi (http://www.camcom.gov.it/P42A0C0S1/Servizi.htm). Le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) attraverso il “cassetto digitale dell’imprenditore” impresa.italia.it, utilizzando, per l’accesso, lo spid o la firma digitale. Visure, atti e bilanci di altre imprese sono accessibili tramite il sito registroimprese.it, con pagamento tramite carta di credito.

In questo periodo, e fino a nuove disposizioni, la Camera di Commercio di Sassari prosegue le attività per garantire i servizi alle imprese e agli operatori professionali attraverso il canale telefonico, posta elettronica, mezzi di comunicazione digitale, il sito web. Contestualmente tutti gli eventi aggregativi di qualsiasi natura (convegni, seminari, commissioni ecc.) sono rinviati alla data successiva al 3 aprile, a meno di novità legate all’evoluzione della situazione in essere.

