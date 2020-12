Calendario Dinamo, Sardegna tutto l’anno

Disponibile in tutti i Dinamo Store. Un’isola inedita, raccontata con maestria dall’obiettivo del fotografo Nanni Angeli

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di lanciare il calendario ufficiale 2021: Sardegna tutto l’anno. Il racconto di un’isola da scoprire in tutte le sue sfaccettature, che non si limitano alla stagione estive e alle località balneari ma si declina nella moltitudine di attività, bellezze ed eccellenze che si possono trovare tutto l’anno. I testimonial di questo viaggio alla scoperta di una Sardegna inedita sono i giganti della Dinamo Banco di Sardegna e coach Gianmarco Pozzecco, ambasciatori naturali dell’isola nelle principali ribalte italiane ed europee, che accompagneranno i tifosi nei dodici mesi attraverso le bellezze culturali, archeologiche e architettoniche, le eccellenze enogastronomiche, i festival culturali, le infinite opportunità di sport a contatto con la natura offerte dall’isola.

Un’isola inedita, raccontata con maestria dall’obiettivo del fotografo Nanni Angeli, per il quinto anno direttore artistico del progetto, ideato e realizzato dall’ufficio marketing e comunicazione della Dinamo Banco di Sardegna d’intesa con l’Assessorato regionale del Turismo e dell’Artigianato. Un viaggio virtuale che attraversa tutto il territorio, da nord a sud, passando attraverso le meraviglie di una terra unica.

Il viaggio nei dodici mesi parte dall’arrivo in aeroporto, dove è possibile decidere la propria meta, partendo dalle infinite attività all’aria aperta che è possibile fare tutto l’anno, complice il clima mite e favorevole, dal trekking, all’escursionismo, dall’arrampicata allo snorkeling, sfruttando i tanti paesaggi diversi che l’isola propone: dalle infinite sfumature di blu del mare alle pareti rocciose su cui ci si può arrampicare, passando alle alture delle montagne e le bellezze dell’interno. Per gli appassionati di storia, arte e architettura la Sardegna offre una grande varietà di musei, con oltre cento strutture dedicate su tutto il territorio, e un grande “museo a cielo aperto”: il prezioso patrimonio archeologico con centinaia di siti, manifesto di una storia millenaria e magica. Per gli amanti del buon cibo è d’obbligo un viaggio nelle specialità enogastronomiche, attraverso antichi sapori e tradizioni tramandate di generazione in generazione, dalle eccellenze casearie agli itinerari del vino. Le tante località turistiche offrono anche suggestive passeggiate nelle località portuali, dove vive un microcosmo, tra pontili e imbarcazioni; la natura regala scorci di contatto diretto con la storia, come i tredici ulivi millenari, disseminati nell’isola, e infine per chi ama viaggiare ci sono i 438 chilometri di rotaie del Trenino Verde che, attraverso cinque percorsi diversi, accompagna turisti e appassionati al ritmo cadenzato e riflessivo delle rotaie, dall’interno alla costa dell’isola, regalando un’esperienza unica.

Qualità della vita, clima, ospitalità: la Sardegna è un’isola unica, da scoprire tutto l’anno, che, lontana dalle spiagge affollate, offre un mondo in cui immergersi e innamorarsi.

Il 2021 sarà un viaggio unico per tifosi e appassionati, amanti della Sardegna e dei viaggi, insieme ai giganti per vivere la Sardegna in tutte le sue sfaccettature: un viaggio da programmare, vivere e condividere.

La realizzazione del calendario è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione di Gianmichele Manca, consulente e assistente alle riprese fotografiche, la Tipografia Gallizzi, partner storico del club, che si è occupata della stampa, e al lavoro in totale sinergia di tutti coloro che hanno collaborato e contribuito logisticamente.

