Buoni spesa, Alghero virtuosa nella consegna grazie all’App Municipium

Alghero. C’è anche Alghero tra le città virtuose per la consegna dei buoni spesa grazie all’App Municipium secondo Corriere Innovazione, l’inserto del Corriere della Sera. La città catalana è stata tra le prima a utilizzare la piattaforma SIVoucher che ha anche permesso di evitare falsificazioni e file agli sportelli.

«Stiamo lavorando per rendere ancora più efficace il sistema – ha dichiarato l’assessore comunale agli Affari generali, Marco Di Gangi – e a breve l’applicazione diventerà anche il tramite per poter ottenere le certificazioni anagrafiche senza doversi recare presso lo sportello dei Servizi Demografici. Un altro passaggio fondamentale che si aggiunge alla riorganizzazione del lavoro negli uffici che grazie ad una ritrovata armonia e un clima più aperto tra i dipendenti sta producendo risultati importanti che in questa fase di emergenza sono stati al livello delle aspettative».

