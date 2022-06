Bruno Billeci confermato soprintendente archeologo per Sassari e Nuoro

Il Ministero della Cultura ha rinnovato l’incarico per un altro triennio. Il problema dell’organico ridotto a un terzo

Sassari. La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha confermato Bruno Billeci per un altro triennio al vertice della Soprintendenza di Sassari e Nuoro. In carica dal 2019, l’architetto Billeci, siciliano, professore di restauro all’Università di Sassari, ha diretto la Soprintendenza riorganizzandola in un momento reso difficile dalla pandemia e da una drastica riduzione del personale.

Rimane però il limite del personale sottodimensionato. Come riporta una nota stampa, la Soprintendenza ai Beni archeologici di Sassari e Nuoro «conta oggi un organico ridotto ad un terzo rispetto al 2019» e «svolge comunque un’intensa attività di tutela e di conservazione su un territorio molto ampio e articolato (166 comuni, sviluppo costiero di un migliaio di km di coste sul totale di 1879 dell’intera Sardegna)». Nonostante tutto quindi, «sono numerosi i procedimenti e gli interventi curati in questi anni».

