Brianda a Solinas: «Dimissioni immediate dell’assessore Nieddu»

Sassari. Il consigliere comunale sassarese e coordinatore del Comitato Siamo tutti importanti Mariano Brianda scrive al presidente della Regione Christian Solinas e chiede le dimissioni dell’assessore della Sanità Mario Nieddu.

Al Sig. Presidente della Regione Sardegna

In merito alla vicenda Coronavirus in Sardegna, e in particolare alla grave situazione venutasi a creare a Sassari e segnatamente nel suo ospedale;

Preso atto della grave espansione dell’epidemia tra i ricoverati, il personale medico e paramedico dell’ospedale civile di Sassari con percentuali di infettati che non trovano eguali nel resto dei presidi ospedalieri dello Stato e della conseguente inadeguatezza delle misure di contenimento fino ad adesso ideate e predisposte dai responsabili di settore sotto le direttive dell’Assessore regionale alla Sanità, tanto che la stampa ha dato notizia dell’interessamento anche della Procura della repubblica;

Ritenuto che appare assolutamente urgente porre rimedio ad un tale deficit di organizzazione, in particolare per contenere e ridurre i contagi endoospedalieri prima che essi possano diffondersi tra la popolazione; che a soddisfare tale esigenza può provvedersi unicamente con le dimissioni dell’Assessore regionale alla Sanità e la nomina di un Commissario regionale cui affidare i pieni poteri per la riorganizzazione di quanto necessario per un efficace contenimento dell’epidemia in Sardegna e di un sub Commissario che provveda a fronteggiare adeguatamente la grave situazione oggi presente nel presidio ospedaliero di Sassari;

chiede:

Le dimissioni immediate dell’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu.

La nomina di un Commissario straordinario regionale per fronteggiare con ogni adeguato potere l’emergenza dovuta all’espandersi dell’epidemia da coronavirus in Sardegna con il compito di svolgere le funzioni dell’Assessore alla sanità, individuandolo nella figura di un esperto nella gestione delle situazioni di crisi sanitaria, indipendente e autorevole, scelto tra figure esterne all’organizzazione attuale, che garantisca competenza ed autonomia.

La nomina di un sub Commissario straordinario che operi con i medesimi poteri nell’ospedale di Sassari e in tutto il territorio del centronord dell’lsola in stretto raccordo con il Commissario regionale

Entrambi i Commissari dovranno provvedere all’informazione quotidiana della popolazione a livello regionale e locale con apposite conferenze stampa da trasmettere sulle emittenti locali e con diretta sulle pagine dei social web.

Non vogliamo medici e infermieri eroi ma medici e infermieri sicuri.

Il Coordinatore del Comitato Siamo Tutti Importanti

Mariano Brianda

