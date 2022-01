Bonus idrico integrativo 2022, da domani online il sito www.bonusacqua.it

Anche per il 2022 l’Egas mette l’agevolazione a disposizione delle fasce d’utenza deboli servite da Abbanoa. Le domande vanno presentate entro il 30 maggio

Cagliari. Da domani (giovedì 27 gennaio) sarà on line all’indirizzo www.bonusacqua.it, il portale dell’Egas dedicato al bonus idrico integrativo. Anche per il 2022 l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna mette a disposizione delle fasce d’utenza deboli servite da Abbanoa l’agevolazione che va ad aggiungersi al bonus sociale idrico previsto dall’Arera.

Per richiedere il bonus idrico integrativo c’è tempo sino al 30 maggio. Possono fare domanda gli utenti residenti nei comuni gestiti da Abbanoa il cui ISEE non superi i 20 mila euro.

Nel dettaglio, il bonus sarà di 25 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE inferiore ai 9 mila euro, mentre sarà di 20 euro per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un ISEE sino alla soglia di 20 mila euro.

Le domande, debitamente compilate e accompagnate da una copia del documento di identità, dell’ISEE e di una bolletta riferita all’utenza per cui si chiede l’aiuto, possono essere presentate on line sul sito www.bonusacqua.it o all’ufficio protocollo del proprio comune di residenza tramite pec o a mano.

Per il bonus idrico integrativo 2022, la somma complessiva messa a disposizione dall’Egas è di due milioni di euro, suddivisi tra i diversi comuni in proporzione al numero degli abitanti e all’estensione del territorio.

