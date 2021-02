“Boghes e sonos” in cofanetto

I tre volumi curati da Giacomo Serreli sono editi dalla Fondazione Maria Carta

Sassari. I tre volumi di “Boghes e sonos – Musica in sardegna 1960-2020”, l’opera realizzata da Giacomo Serreli ed edita dalla Fondazione Maria Carta, sono ora disponibili in un pratico ed elegante cofanetto. Chi nelle scorse settimane non è riuscito ad acquistarli singolarmente in edicola con il quotidiano La Nuova Sardegna può riceverli comodamente a casa.

“Boghes e sonos” in 1750 schede analitiche racconta l’evoluzione della scena musicale isolana degli ultimi sessant’anni.

Per informazioni è possibile contattare le mail fondazionemariacarta@virgilio.it o freemmos65@gmail.com.

