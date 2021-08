Bobo a Putifigari

Il festival culturale “Dall’altra parte del mare” si trasferisce per un giorno. Giovedì in piazza Boyl Sergio Staino. Iaia Forte legge “La storia”

Putifigari. Dalla Riviera del Corallo all’entroterra algherese, la cultura crea relazioni, dissemina storie e contribuisce a promuovere il territorio. L’ottava edizione di “Dall’altra parte del mare” coinvolge infatti diversi comuni sardi, e giovedì 19 agosto il festival culturale organizzato da Associazione Itinerandia con Libreria Cyrano si sposta da Alghero, la sua città base, e raggiunge Putifigari grazie a una collaborazione con l’amministrazione comunale. Ospiti della serata – dalle 21 in piazza Boyl – il vignettista creatore di Bobo Sergio Staino, già presente all’inaugurazione, e l’attrice Iaia Forte che propone un reading tratto da uno dei romanzi capolavoro di Elsa Morante, “La storia” (edizione Emons audible), con l’accompagnamento musicale del sassofonista Francesco Santino Scognamillo, in collaborazione con l’Istituto musicale “G. Verdi” di Alghero.

Vignettista satirico tra i più amati dai lettori, collaboratore di riviste e quotidiani, già direttore de l’Unità, disegnatore, scrittore e regista, in “Quel signore di Scandicci” (Rizzoli), Sergio Staino ripercorre, come dice il sottotitolo del volume (che ha una prefazione di Dacia Maraini) “quarant’anni con Bobo”, il suo iconico personaggio alter ego, divertente e impietosa rappresentazione dell’elettore italiano di sinistra. Il libro è un’antologia densa di splendide rarità, intervallata da pagine in cui Staino affida alla parola scritta il racconto di momenti cruciali della propria vita: la nascita di Bobo, la giornata epocale dei funerali di Berlinguer e il suo addio a l’Unità.

Iaia Forte, napoletana verace, ha debuttato in teatro con Toni Servillo (premio della critica come migliore attrice per “Il misantropo” di Moliere), spazia tra il palcoscenico, il cinema e la televisione, ha lavorato con registi come Emma Dante, Carlo Cecchi, Paolo Sorrentino, ha vinto due Nastri d’argento e un premio Sacher. Per la casa editrice Emons ha realizzato un’edizione audiolibro di “La storia” di Elsa Morante, in cui dà voce al grande affresco corale della scrittrice romana, ambientato a Roma negli anni Quaranta della Seconda Guerra Mondiale e dell’immediato dopoguerra, pubblicato nel 1974 con enorme successe e diventato un caso letterario e poi un film diretto da Luigi Comencini e interpretato da Claudia Cardinale. La lettura di Iaia Forte sarà intervallata da interventi musicali del sassofonista Francesco Santino Scognamillo. In collaborazione con l’Istituto musicale “G. Verdi” di Alghero.

