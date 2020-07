Bee Classic, classica, flamenco, tango

Tre concerti all’Hotel Abi d’Oru a Porto Rotondo e un evento speciale all’alba sulla spiaggia di Marinella. Si parte stasera con l’oboe di Carlo Cesaraccio e il pianoforte di Mauro Masala

Porto Rotondo (Olbia). Parte “Bee Classic”, un ciclo di concerti curato dell’Associazione Musicale Ellipsis di Sassari in collaborazione con l’Hotel Abi d’Oru e col patrocinio e il sostegno del MIBACT, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Quattro gli appuntamenti nell’albergo 5 stelle sulla spiaggia di Marinella a Porto Rotondo, a partire da domenica 19 luglio, dedicati agli ospiti, ai turisti e ai residenti. Tre concerti, di cui due incentrati sul repertorio classico e uno dedicato al flamenco, accompagnano l’aperitivo e il dopo cena con vista sul golfo. Mercoledì 12 agosto, alle 6 del mattino, Fabio Furia e Alessandro Deiana, grandi virtuosi del Tango, accompagnano il sole che nasce dal mare con “Tango All’Alba” sulla spiaggia che da 57 anni ospita il primo albergo di Porto Rotondo. A seguire, colazione sul mare.

Ai concerti si accede previa prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza e sul distanziamento. Si prenota contattando direttamente l’Hotel Abi d’Oru al numero 0789 309019 o via email: concierge@hotelabidoru.it.

IL PROGRAMMA

Domenica 19 luglio alle 19,45 con “Enfant prodige, l’oboe virtuoso”. Protagonista l’oboista Carlo Cesaraccio, vincitore di concorsi internazionali, una carriera concertistica da solista in Italia, Germania, Austria e prossimamente in Francia (Festival d’Entrecasteaux) e in Repubblica Ceca (South Bohemia Festival). Il giovane talento sassarese ha un repertorio di alto virtuosismo e celebri melodie, accompagnato al pianoforte da Mauro Masala, docente del Conservatorio di Sassari, che a sua volta interpreta due intermezzi brahmsiani tra i più conosciuti del repertorio pianistico.

Domenica 26 luglio dalle 1945 la serata è dedicata al genio di Beethoven, nel 250° anniversario della nascita. Interpreti due concertisti di spicco nel panorama internazionale: il violista Dimitri Mattu e la pianista Angela Oliviero, docenti in conservatorio e ospiti di prestigiosi Festival in Italia e all’estero.

Mercoledì 12 agosto alle 6 del mattino l’atteso appuntamento con il tango argentino. Di scena il bandoneista Fabio Furia e il chitarrista Alessandro Deiana, due fuoriclasse. Hanno suonato in quasi tutti i continenti e riscuotono consensi di pubblico e critica, anche per la bellezza del repertorio che spazia dal tango dei primi del secolo fino alle meravigliose creazioni di Astor Piazzolla.

Mercoledì 19 agosto alle 1945 il programma chiude nel segno del flamenco con una originale formazione proveniente dalla Spagna: Carlos Piñana alla chitarra flamenca, considerato in patria uno tra i massimi esponenti della musica andalusa, e Miguel Angel Orengo, virtuoso delle percussioni, compositore prolifico e geniale improvvisatore che ha collaborato con i grandi nomi della storia, primo fra tutti Paco De Lucia.

Bee Classic arricchisce la programmazione nell’Isola dell’Associazione Ellipsis che vanta un’esperienza ultra ventennale con rassegne come “I Concerti di Primavera” a Sassari e il Festival Internazionale “Onde Sonore” di Bortigiadas, dedicato alle migliori chitarre del pianeta.

