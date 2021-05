Fratelli d’Italia Sassari Audax e Domus Turritana Spazio Identitario hanno esposto uno striscione durante il presidio nelle case popolari di via Washington e via Parigi

Sassari. “Illuminazione e sicurezza: basta degrado a Monserrato-Rizzeddu” è il testo dello stricione che i militanti di Fratelli d’Italia Sassari Audax e Domus Turritana Spazio Identitario hanno esposto durante il presidio di sabato nelle case popolari di via Washington e via Parigi. «Illuminazione pubblica inesistente, aree verdi e parco giochi in stato di abbandono, interni dei palazzi di edilizia popolare fatiscenti, terrapieno che rischia di cedere. Questo è ciò che abbiamo potuto appurare durante un nostro sopralluogo fatto dopo diverse segnalazioni ricevute dai residenti delle case Area di via Washington e via Parigi».

«Come Fratelli d’Italia Sassari Audax e Domus Turritana Spazio Identitario chiediamo l’intervento delle istituzioni competenti, in questo caso Area, affinché vengano ripristinate, attraverso la periodica manutenzione, le condizioni di sicurezza, decoro e pulizia delle abitazioni e delle aree verdi di tutto il quartiere in modo da salvaguardare l’incolumità morale e fisica, dei residenti».

