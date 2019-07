Banditi Candeliere d’Oro, d’Argento e Speciale

La Giunta comunale ha approvato il bando. Si torna all’antico: non ci sarà il candeliere di Bronzo, nato nel 2014. Cerimonia in piazza del Comune

Sassari. La Giunta comunale di Sassari ha bandito il premio del Candeliere d’Oro, del Candeliere d’Argento e del Candeliere d’Oro Speciale. Quest’anno si torna all’antico. Non ci sarà infatti il candeliere di Bronzo, nato solo nel 2014 su iniziativa dell’allora sindaco Nicola Sanna, destinato agli “accudiddi”, ovvero a chi, non originario di Sassari, risiede da più tempo in città. La novità, anzi, il ripristino della vecchia versione del Candeliere d’Oro, è stata annunciata lo scorso 24 luglio dal sindaco Nanni Campus, che ha anche precisato che la cerimonia ritornerà nel suo luogo naturale, piazza del Comune, lasciando quindi piazza Santa Caterina, dove si era tenuta negli ultimi due anni.

Il Candeliere d’Oro. Verrà assegnato al sassarese che da più lungo tempo risiede in una nazione estera e che giunge in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri. Per la partecipazione all’assegnazione del Candeliere d’oro è richiesta la presentazione di una dichiarazione, su apposito modulo predisposto, che dovrà contenere il luogo di nascita, l’indicazione del luogo di provenienza e con allegati: biglietto di viaggio, la carta di soggiorno o altro documento comprovante il periodo di residenza all’estero e fotocopia del documento di identità.

Il Candeliere d’Argento. Verrà assegnato al sassarese che da più lungo tempo risiede in qualunque località della penisola e che giunge in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri. Per la partecipazione all’assegnazione del Candeliere d’argento è richiesta la presentazione di una dichiarazione, su apposito modulo predisposto, che dovrà contenere il luogo di nascita, l’esatta indicazione del luogo di provenienza e con allegati: il biglietto di viaggio, certificato storico di residenza o altro documento comprovante il periodo di residenza nel comune di provenienza e fotocopia del documento di identità.

Le domande per il Candeliere d’oro, d’argento dovranno pervenire agli Uffici del Settore Sviluppo Locale e Politiche Culturali di Sassari, in Largo Infermeria San Pietro, entro e non oltre le ore 12 del 9 agosto 2019.

Saranno comunque esclusi dal premio Candeliere d’oro e d’argento tutti coloro che hanno avuto assegnato il premio citato in passato, nonché i loro familiari, parenti ed affini fino al IV grado.

Il Candeliere d’Oro Speciale. Il premio Città di Sassari consistente in un Candeliere d’oro speciale, verrà assegnato alle istituzioni, ai sassaresi, ai sardi che abbiano dato lustro alla città di Sassari e alla Sardegna, distinguendosi per capacità e impegno nei campi dello sport, dell’economia, della politica, della cultura, delle scienze, dei problemi sociali.

Bando Candeliere d’Oro e d’Argento

Modulo iscrizione Candeliere d’Oro

Modulo iscrizione Candeliere d’Argento

Il modulo è anche distribuito presso gli uffici del Servizio Cultura in largo Infermeria San Pietro o presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico a Punto Città in via Coppino.

