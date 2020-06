Autocertificazioni cartacee e digitali, Gavino Manca (Pd): «Strumenti imperfetti»

«Rischiano solo di aumentare solo i disagi dei passeggeri». Interpellanza presentata insieme ai colleghi deputati Romina Mura e Andrea Frailis

Roma. Le autocertificazioni cartacee e digitali per entrare in Sardegna sono imperfette e rischiano di aumentare i disagi per chi viaggia verso la Sardegna. Lasciando aperti degli interrogativi per quanto riguarda la corretta gestione dei dati personali e sanitari. È il tema sollevato in una interpellanza presentata dai deputati Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis a proposito delle procedure messe in campo dalla Regione Sardegna i turisti. Nel testo del documento vengono ripercorse le tappe dell’adozione di questi strumenti e si chiede che per “Sardegna Sicura” – disponibile sugli store Apple e Android – venga verificata l’adozione di misure di sicurezza come è stato fatto per quella nazionale “Immuni”. In particolare, i deputati Pd sottolineano l’importanza di assicurare che la App si attenga ai principi di utilità, accessibilità, accuratezza, privacy, scalabilità e trasparenza. Insieme alla corretta gestione delle autocertificazioni lasciate negli aeroporti: è stata segnalata la facilità con cui sarebbe possibile leggere i dati dei documenti lasciati dai passeggeri in arrivo.

«Su questo tema sono stati fatti tanti pasticci – spiega Gavino Manca – e tutt’ora chi viene in Sardegna non ha le idee chiare su come debba comportarsi. Dobbiamo essere certi che l’adozione di questa App sia snella e garantisca la privacy e la corretta gestione dei dati, così come richiesto dalla normativa europea. Si tratta di uno strumento utile ma va utilizzato nel modo migliore».

I deputati sottolineano gli ulteriori danni alla stagione turistica sarda provocati dalla cattiva gestione di queste autocertificazioni. La confusione nelle procedure è un ulteriore ostacolo alla scelta della Sardegna come meta turistica.

