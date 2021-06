Autobus Atp, da lunedì 14 giugno servizio estivo

Le linee BB Sorso, PT, 4, 7, LM subiranno variazioni di orario e percorso

Sassari. Come ogni anno, in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, da lunedì prossimo 14 giugno alcune linee del servizio di trasporto pubblico locale dell’Azienda Trasporti Pubblici subiranno variazioni di orario e percorso. Dopo un periodo di monitoraggio e a seguito delle segnalazioni che l’azienda ha raccolto da parte della cittadinanza, sono state introdotte delle migliorie al servizio sia per le giornate feriali che festive. Ma ecco in dettaglio quali saranno le modifiche in vigore dal prossimo lunedì.

MODIFICHE AL SERVIZIO FERIALE

• Linea BB Sorso: per via delle modifiche alla viabilità della SP 81 nel tratto compreso tra la discesa a mare 6 e Marina di Sorso, l’inversione di marcia non può essere effettuata alla Marina, ma viene spostata in corrispondenza della discesa a mare 4.

• Linea PT: in occasione della stagione estiva vengono modificati gli orari ed istituito un collegamento #diretto con il litorale di Platamona attraverso la Circolare E.

MODIFICHE AL SERVIZIO FESTIVO

• Linee 4 e 7: vengono modificati gli orari di partenza al fine di rendere più efficienti le linee e maggiormente fruibili;

• Linea PT: anche nelle giornate festive viene attivato il collegamento diretto tra Porto Torres ed il litorale di Platamona attraverso la Circolare E, modificando gli orari attivi.

Invece a partire dal prossimo lunedì 21 giugno sarà attiva la Linea LM (Linea Marina), che subirà, rispetto allo scorso anno, le seguenti modifiche: per via della stessa modifica alla viabilità sopra esposta in relazione alla Linea BB Sorso, il percorso in direzione Platamona sarà deviato. Il tratto tra Marina di Sorso e la discesa a mare 3 verrà effettuato secondo il percorso Marina di Sorso – quindi deviazione – SP 130 – SP 48 – SP 60 – dalla discesa a mare 3 il percorso è regolare. Nel ritorno verso la Marina di Sorso il percorso sarà inverso.

Tutti i dettagli sono consultabili agevolmente anche nelle pagine del sito aziendale www.atpsassari.it, su fb e attraverso l’app AtpSassari, aggiornata in tempo reale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...