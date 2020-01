Attività militari, Gavino Manca (Pd): «Cabina di regia occasione irripetibile»

Insieme ai tavoli tecnici per l’attuazione dei protocolli d’intesa 2017 e 2019 è un passo fondamentale per gestire in maniera condivisa questioni delicate e complesse

Sassari. Un’occasione irripetibile per affrontare in modo decisivo la presenza delle attività militari in Sardegna, soprattutto pensando alle opportunità per l’economia isolana e per la tutela dell’ambiente». Gavino Manca, deputato del Pd, qualifica così l’istituzione di una cabina di regia e dei tavoli tecnici per l’attuazione dei protocolli d’intesa 2017 e 2019, definiti a Roma dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, insieme al Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi e al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. «Si tratta di un passo fondamentale per gestire in maniera condivisa e intelligente questioni delicate e complesse. Tutto questo con una sguardo privilegiato verso lo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico dei territori, nel totale rispetto della normativa posta a tutela dell’ambiente e della salute. Si conclude così un percorso avviato nella passata legislatura dalla giunta Pigliaru e dal centrosinistra sardo».

Mi piace: Mi piace Caricamento...