Ats, attive due linee telefoniche per gli utenti

Gli utenti del Distretto di Sassari e del Distretto di Alghero possono contattare telefonicamente i servizi distrettuali di sportello di via Tempio e di via degli Orti. In vista di una rimodulazione nell’erogazione dei servizi verso il pubblico, la Direzione Aziendale ha ampliato il servizio telefonico per consentire ai cittadini di ottenere informazioni e assistenza sulle attività erogate.

Il numero di telefono per contattare il servizio di sportello del Distretto di Sassari in via Tempio n. 5 è 079/2062469 ed è attivo:

il lunedì e il martedì dalle 12,30 alle 13,30;

il mercoledì, nella giornata di chiusura degli uffici al pubblico, dalle 8:30 alle 13:30;

il giovedì e il venerdì dalle 12,30 alle 13,30.

Per parlare con il servizio di sportello del Distretto di Alghero in via degli Orti, invece, si possono contattare i numeri di telefono 079/9951618 e 079/9951605 nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle 12,30 alle 13,30;

il venerdì, nella giornata di chiusura degli uffici al pubblico, dalle 8,30 alle 13,30.

In questi giorni, inoltre, la Assl Sassari ha provveduto a riparare il totem elimina code di via Tempio a Sassari che, nelle scorse settimane, era stata vandalizzato da un utente. Grazie alla distribuzione automatica dei numeri, gli operatori del servizio di sportello sono ora in grado di erogare una media di cento prestazioni al giorno.

Infine, per razionalizzare le attese e ridurre le file, la Direzione Aziendale ricorda agli utenti che è possibile effettuare la scelta e revoca del medico sia dal proprio computer, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (maggiori informazioni sul sito www.sardegnasalute.it), sia rivolgendosi alle farmacie che aderiscono all’iniziativa.

