Assl e medici di famiglia insieme nella campagna vaccinale

Le prime somministrazioni avverranno questo pomeriggio alla Promocamera e riguarderanno esclusivamente i pazienti con più di 80 anni

Sassari. Inizierà questo pomeriggio la collaborazione tra la Assl Sassari e i Medici di Medicina Generale nella campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Nel centro allestito presso la Promocamera di Sassari, alle ore 15 il primo Medico di Famiglia somministrerà il vaccino a diciotto dei propri pazienti. Gli assistiti, come indicato dal piano vaccinale nazionale e regionale, avranno tutti più di ottant’anni.

La collaborazione tra i Medici di Medicina Generale e la Assl Sassari proseguirà nei prossimi giorni con ritmi sempre più serrati: «Abbiamo già ricevuto le prime adesioni da parte di alcuni Medici di Base che, a partire da questo pomeriggio, nell’hub della Promocamera somministreranno il vaccino ai propri pazienti nel rispetto delle categorie indicate dal Ministero della Salute e dall’Assessorato Regionale alla Sanità – affermano dal Servizio di coordinamento del centro vaccinale di Sassari –. Si tratta di una collaborazione importante che consentirà alla Assl Sassari di aumentare il ritmo delle somministrazioni e di tutelare, in un arco di tempo più breve, i cittadini con più di 80 anni e, a seguire, gli utenti delle altre fasce di priorità».

La Assl Sassari metterà a disposizione di ciascun Medico di Famiglia che ne farà richiesta, uno dei venti box vaccinali allestiti all’interno dell’Hub della Promocamera. Inoltre, il loro lavoro sarà supportato dalla presenza di un operatore che si occuperà di inserire i dati dei pazienti all’interno del sistema Avacs, la piattaforma informatica per l’anagrafe vaccinale della Regione Sardegna.

I cittadini con più di 80 anni che al momento non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione del vaccino anti Covid-19 possono dunque contattare il proprio Medico di Medicina Generale, che opera nel territorio della Assl Sassari, per stabilire insieme il giorno della vaccinazione negli spazi della Promocamera. Una volta terminata la categoria degli over 80, si proseguirà con la vaccinazione, secondo le stesse modalità, delle altre categorie indicate come prioritarie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...