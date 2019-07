Assegnato il Premio Zenìas ai Cordas et Cannas

Domenica la giornata clou del 34° Ittiri Folk Festa con la Messa dei Popoli alle 11 e la Gran Parata alle 16 coi sette gruppi stranieri e i gruppi sardi

Ittiri. Il grande cuore di Ittiri ha accolto questa mattina a Palazzo Comunale le delegazioni dei gruppi di Messico, Paraguay, Macedonia e Salento per il saluto dell’amministrazione comunale, nel momento istituzionale di Ittiri Folk Festa. Presenti il sindaco di Ittiri Antonio Sau, il presidente della giuria del Premio Zenìas Leonardo Marras, il comandante della Brigata Sassari generale Andrea Di Stasio (l’anno scorso è stata la banda musicale dei “Diavoli rossi” a ricevere il Premo Zenìas), il presidente dell’associazione Ittiri Cannedu Piero Simula e in rappresentanza dei Cordas et Cannas Francesco Pilu e Bruno Piccinnu.

I gruppi hanno ricevuto in dono lo stemma e un libro su Ittiri. Il Paraguay ha donato la medaglia che celebra l’indipendenza dello stato sudamericano dalla Spagna avvenuta nel 1811, il Messico e la Macedonia hanno offerto alcune produzioni artigianali. Il gruppo salentino Aria Noa ha invece fatto omaggio del suo ultimo cd musicale.

Un ricordo di Ittiri Folk Festa è stato donato anche alla Brigata Sassari, alle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia municipale e Compagnia Barracellare) e alla giuria del Premio Zenias.

Quindi la consegna del Premio Zenias ai Cordas et Cannas: una riproduzione in argento del bronzetto itifallico di Ittiri.

Questa la motivazione, espressa dal presidente della giuria Leonardo Marras: «In Sardegna quando si dice Cordas et Cannas parli di un monumento identitario della Sardegna, costruito in 40 anni di lavoro. Hanno girato il mondo e tenuto alto il valore della nostra musica e della nostra lingua. Loro si portano dentro la Sardegna».

«È un piacere portare il saluto dell’amministrazione comunale e della città e di farvi partecipi di una storia molto lunga: 45 anni di attività di Ittiri Cannedu e 34 anni di Ittiri Folk Festa. Auguro a tutti una grande festa», ha detto il sindaco Antonio Sau. «Vi voglio ringraziare per il Premio Zenìas ma anche per l’emozione forte che proviene da questo riconoscimento, un premio che riteniamo speciale. Quarant’anni fa non eravamo soli quando abbiamo iniziato il lungo lavoro sulla tradizione e i valori della nostra cultura, seguivamo il gruppo di Ittiri Cannedu, i loro ritmi e le loro danze, ci siamo riappropriati di “su connottu”, del nostro patrimonio musicale e culturale. È il popolo sardo che ci ha lasciato questi valori, quindi il premio lo condividiamo coi sardi. Da Ittiri partono messaggi che possono migliorare il mondo», ha commentato Francesco Pilu, dei Cordas et Cannas.

Era presente anche il comandante della Brigata Sassari, il generale Andrea Di Stasio: «Sono felice che il testimone del Premio Zenìas passi dalla Brigata Sassari, una delle anime della Sardegna, a chi esprime l’anima dell’isola, a chi porta un messaggio musicale di pace nel mondo. E Forza Paris a tutti».

Domenica la giornata clou del festival internazionale organizzato dall’associazione Ittiri Cannedu: alle 11 la Messa dei Popoli nella Chiesa di San Francesco, cantata da Coro di Ittiri, con la partecipazione dei gruppi di Macedonia, Messico e Paraguay. Alle 18 la Gran Parata di tutti i gruppi, stranieri e sardi, che non si limiteranno a sfilare, ma offriranno per le vie del centro un saggio di danze e musiche del proprio paese, coinvolgendo gli spettatori e i turisti assiepati lungo il percorso. Quindi alle 22 il nuovo appuntamento allo stadio Comunale con ballo.

Restano aperte domenica le mostre: chi vuole visitarle può farlo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21 di domenica.

I GRUPPI STRANIERI – Compagnia Integral de Danzas Especializadas de Bolivia-Cidebol (Bolivia), Ballet Folklorico “Gustavo Vaquera Contreras” – Zacatecas (Messico), Centro des Artes Montedearte – Manta (Ecuador) e Grupo Folklorico “Repùblica Saraki” – Luque (Paraguay). Due i gruppi europei: Ensemble Toska di Stip (Macedonia) ed Ensemble “Iriston” (Ossezia del Nord-Alania). Arriva invece dall’Asia e precipsamente dall’isola cinese di Taiwan, il “Nantou” Folk Dance Group.

C’è anche un ospite dalla penisola salentina: l’Aia Noa, che proporrà le danze tipiche, soprattutto pizzica e taranta.

PROGRAMMA

SABATO 20 LUGLIO

Ore 22 STADIO COMUNALE APPUNTAMENTO COL BALLO

Partecipano: Il Premio “Zenias”: “Cordas et Cannas”

MESSICO – Ballet Folklorico“Gustavo Vaquera Contreras” – ZACATECAS

MACEDONIA – Spisok Na Ansamblot Za Narodni Pesni I Ora Toska – STIP

PARAGUAY – Grupo Folklorico “Repùblica Saraki” – LUQUE

ITALIA – “L’Aia Noa” – SALENTO

SARDEGNA – Gruppo Folk “Tradizioni Popolari” – GALTELLI’

SARDEGNA – Gruppo Folk “San Gemiliano” – SESTU

ITTIRI – Associazione culturale e folklorica “Ittiri Cannedu”

DOMENICA 21 LUGLIO

ORE 10,00/22,00

“OBERAS” – MERCATINO DELL’ARTIGIANO E DEL COLLEZIONISTA Piazza Marconi

MESSA DEI POPOLI Chiesa di San Francesco ore 11 cantata dal CORO DI ITTIRI.

Proposte enogastronomiche e musicali Piazza Marconi

“Bontà del Logudoro”: punto ristoro con prodotti tipici del territorio

a cura dell’Associaz. Turistica “Pro Loco” di Ittiri e del Caffè Marconi

ANIMAZIONE al centro con aperitivo – Nuovo Bar MAG – ore 12.30

Stand OLIO DI ITTIRI “PRODOTTO TIPICO”:

Esposizione, degustazione, vendita di olio di oliva ittirese confezionato.

Corso guidato di assaggio negli stands espositivi.

Con la collaborazione di CAMPAGNA AMICA/Coldiretti – NORD SARDEGNA

Associazione “S’ISCHIMADORZA” – ITTIRI

Via Tola/Via Sulis “APERIVINO”: le eccellenze enologiche di Ittiri e non solo

A cura dell’Associazione vitivinicultori ittiresi “DiVino” e Cooperativa LA.IT.

Corso Vitt. Eman. n° 98 ATTIMI DI PIACERE Degustazione di caffè Caffè porzionato in varie miscele e grani, tè e tisane dal mondo. Dolci e caramelle di varie origini, fragranze e qualità.

Ore 18.00 – Vie del Centro

GRAN PARATA DEI GRUPPI

MESSICO

MACEDONIA

PARAGUAY

TAIWAN

ECUADOR

OSSEZIA DEL NORD

BOLIVIA

ITALIA – Salento

SARDEGNA – “S’Urzu e sos Bardianos” – FONNI

SARDEGNA – Gruppo folk “Brathallos” – FONNI

SARDEGNA – Gruppo folk “Pro Loco” – SAMUGHEO

SARDEGNA – Maschere “Sos Tintinnatos” – SINISCOLA

SARDEGNA- Il Gremio dei “Massai” – SASSARI

SARDEGNA Trombe e Tamburi “Sa Sartiglia” – ORISTANO

ITTIRI CANNEDU

BANDA MUSICALE ITTIRESE

PUNTO DI RISTORO “OLD FASHION BAR” di Claudio e Roberto Deriu

22.00 – Stadio Comunale APPUNTAMENTO COL BALLO

Partecipano

OSSEZIA DEL NORD – Ensemble “Iriston” – ALANIA

BOLIVIA – Compagnia Integral de Danzas Especializadas de Bolivia – CIDEBOL

TAIWAN – “Nantou” Folk Dance Group

ECUADOR – Centro des Artes Montedearte – MANTA

MACEDONIA – Spisok Na Ansamblot Za Narodni Pesni I Ora Toska – STIP

PARAGUAY – Grupo Folklorico “Repùblica Saraki” – LUQUE

MESSICO – Ballet Folklorico“Gustavo Vaquera Contreras” – ZACATECAS

FONNI – Gruppo Folk “Brathallos”

SAMUGHEO – Gruppo Folk “Pro Loco”

“TOTTUMPARE” Finale con il coinvolgimento del pubblico di Folk Festa

DURANTE GLI SPETTACOLI SARA’ OPERATIVO UNO STAND GASTRONOMICO di ITTIRI FOLK FESTA

Nel corso delle due serate sono presenti stand che propongono oggetti artigianali e agroalimentare.

GLI EVENTI CULTURALI

Da venerdì 19 a domenica 21 luglio Orario di inaugurazione degli eventi ore 18:

– Convento San Francesco L’INFERNO DANTESCO Mostra di opere di Liliana Cano: inaugurazione. Giorno 22 ore 19 Presentazione della mostra

a cura di Aldo Maria Morace Direttore del Dip. Lingue e Filosofia (Univ. SS)

– Casa “Pinna Ferrà” – C.so Vitt. Eman., 133 ARTE E COSTUME la pittura del Novecento e l’abbigliamento tradizionale di Ittiri A cura di Gian Mario Demartis.

– Locali “Fratelli Delogu” – C.so Vitt. Eman., 107 LE TRADIZIONI EQUESTRI DI FONNI ED ITTIRI. A cura dell’Associazione “Istrangiartu”e Gruppo Mostre

– “Casa DELOGU”- Corso Vitt. Eman., 105 PUNTO INFORMAZIONI@FOLKFESTA

– CARRELEDDA IN FESTA Via Tola-Via Sulis “S’Ischimadorza” esposizione/degustazione agro alimentare

– “La ferratura del cavallo” A cura dell’Associazione “Istrangiartu” di Fonni (maniscalco Pierangelo Cadau)

– Casa “Fratelli Delogu” C.so Vitt. Eman., 100 CORO ME’ Le fantasie figurate di Cenzo Cocca

– Casa “Fiori Masia” – Corso Vitt. Eman., 87 GLI STRUMENTI MUSICALI DI AREA MEDITERRANEA. A cura del gruppo “Prendas”

– Casa “Lisca” – Corso Vitt. Eman., 76 L’EMOZIONE DEL COLORE: dipinti di Peppe Salaris.

– Casa “Demodè” C.so Vitt. Eman., 69 LE VESTI DI EFIS A cura dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio Martire

– Museo della Radio “Mario Faedda” Via Dante, 15 COLLEGAMENTI RADIO NEL MONDO.

4° Trofeo Radioamatoriale “Ittiri Folk Festa” A cura “Associazione Radioamatori Italiani”

Tutti gli eventi culturali sono curati e coordinati dal “Gruppo MOSTRE”

ORARI DI APERTURA DEI LOCALI ADIBITI A MOSTRE:

Sabato 20: dalle 10 alle 13 – dalle 18 alle 22

Domenica 21: dalle 10 alle 13 – dalle 16 alle 21

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Ore 21.30 Piazza Umberto “RASSEGNA DI SAPORI E MUSICA DAL MONDO”

In collaborazione con il Ristorante “La Piazza”

Balli in piazza con le proposte musicali dei gruppi Messico, Macedonia, Paraguay, Italia, Sardegna

MARTEDI’ 23 LUGLIO THIESI

Ore 21 THIESI – Anfiteatro Seunis GRAN FINALE “Mesumundu in Thiesi”

In collaborazione con “Su Cunsonu Santu Juanne de Thiesi”

Con i Gruppi PARAGUAY – MACEDONIA – MESSICO – ITALIA SARDEGNA

Collaborano alle iniziative e presentano:

OTTAVIO NIEDDU e MARIA CATERINA MANCA

