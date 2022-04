Aspettando Ittiri Folk Festa

L’associazione Ittiri Cannedu prepara l’edizione XII di Sestos. Il 7 maggio l’appuntamento sull’abbigliamento tradizionale della Sardegna

Ittiri. La macchina organizzativa è in moto da diverse settimane per riproporre integralmente due appuntamenti molto attesi non solo da Ittiri. L’obiettivo è riproporre l’Ittiri Folk Festa nella sua integralità, coi gruppi di ballo provenienti da tutto il mondo, anche se ha riscosso successo l’edizione 2021 che si è concentrata sui suoni e le musiche delle varie tradizioni culturali.

A fare da apripista al longevo festival internazionale del folklore nato 37 anni, sarà “Sestos”, l’appuntamento che approfondisce aspetti e problematiche dell’abbigliamento tradizionale della Sardegna.

L’organizzazione di “Sestos” è curata come per Ittiri Folk Festa dall’associazione Ittiri Cannedu. L’appuntamento è per il 7 maggio al Centro per le Arti-Teatro Comunale, in via XXV luglio.

La manifestazione nata per studiare, conoscere e tutelare la tradizione vestimentaria della Sardegna è stata inserita nel cartellone di Salude e Trigu, gli eventi del Nord Sardegna sotto l’egida della Camera di Commercio sassarese e la collaborazione dell’Università di Sassari, col patrocinio degli assessorati regionali al Turismo e ai Beni culturali e spettacoli, nonché della Fondazione di Sardegna.

