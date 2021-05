Asinara, ancora disponibili posti per il workshop del progetto Overlap

Il 15 giugno arte e scienza si incontrano per riflettere su migrazione, residenza e biodiversità con un gruppo di esperti

Asinara. Fino al 28 maggio è ancora possibile iscriversi al workshop del progetto multidisciplinare Overlap diretto dall’associazione Senza Confini di Pelle, che invita a riflettere sui concetti e le esperienze di migrazione, residenza, biodiversità. Si svolgerà nello scenario incontaminato del Parco nazionale dell’Asinara domenica 13 giugno, dalle 8.30 (imbarco da Porto Torres per Cala Reale) alle 18 (rientro a Porto Torres) e sarà coordinato dal gruppo di ricerca del progetto Overlap, formato da esperti di ornitologia, architettura, antropologia, geografia, fotografia, danza, teatro. Il workshop unisce scienza e performance artistica, è gratuito – i partecipanti dovranno provvedere solo al biglietto del traghetto e al pranzo al sacco – e aperto a persone di ogni età, i posti sono in tutto 15 ed è necessario iscriversi in anticipo (overlap.workshop@gmail.com; nr. 3470561735 – 3384040237). Il progetto multidisciplinare Overlap indaga la sovrapposizione delle rotte migratorie degli uccelli e degli uomini, è sostenuto da Fondazione di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna e realizzato da Senza Confini di Pelle in collaborazione con Ente Parco Nazionale dell’Asinara, Centro Studi Fauna di Porto Torres, Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Lingue, Lettere e Beni Culturali, Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, S’ALA.

