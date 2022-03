Arturo Brachetti stasera al Teatro Verdi di Sassari

Il trasformista e attore in “Pierino, il lupo e l’altro”. Al via la stagione “I grandi interpreti della musica”

Sassari. Si rinnova al Teatro Verdi di Sassari la stagione de “I Grandi Interpreti della Musica”, organizzata dalla cooperativa Teatro e/o musica con ospitalità prestigiose di artisti internazionali. Otto appuntamenti complessivi offrono un ventaglio di concerti, dalla musica antica al barocco, dal romanticismo sino al ‘900 con brani che hanno fatto la storia della musica. «L’offerta proposta vuole dimostrare – dice il direttore artistico Stefano Mancini – che il bisogno di cultura che la città di Sassari rivendica insieme ai suoi operatori è ancora forte. Lo dimostra la risposta sempre calorosa del pubblico che segue i numerosi eventi proposti nei teatri della città a testimonianza che la crescita civile di una società moderna può passare anche condividendo uno spazio cittadino comune il teatro».

Sul palco del Verdi venerdì 18 alle 20,30 salirà uno degli artisti italiani più famosi del panorama internazionale Arturo Brachetti: trasformista, attore, illusionista e regista teatrale. Classe 1957 sin da giovanissimo si è affermato riportando in auge in tutta Europa la disciplina de trasformismo teatrale pressoché scomparsa dopo la morte di Leopoldo Fregoli nel 1936. Per la prima volta a Sassari Brachetti porterà al teatro Verdi il concerto “Pierino, il lupo e l’altro” con l’orchestra di Teatro e/o Musica diretta da Giacomo Loprieno. L’idea è quella di “far vedere” la musica durante un concerto classico proposto in una nuova formula capace di coinvolgere e divertire. Per il concerto di Arturo Brachetti il Rotary Club Sassari ha voluto collaborare alla promozione dell’attività educativa per la cultura musicale e teatrale contribuendo a ridurre il prezzo del biglietto per il matinée che si terrà alle 11 di venerdì 18 marzo.

