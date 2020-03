Aou, ecco come entrare in contatto con gli uffici

-Demolizione cordolo via Diaz-🆕PISTE CICLABILI, FORSE CORSIA DISCENDENTE IN VIA ZANFARINO📹Questa mattina l'avvio ai lavori di demolizione del tanto discusso cordolo di via Diaz, la pista cilopedonale sarà ridotta ad una sola corsia👉🏻❓MA QUALE PERCORSO PER I CICLISTI CHE DA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI VANNO VERSO VIA ASPRONI? [L’INTERVISTA a Giommaria Ventura Pres. Commissione Lavori Pubblici]Tra i temi anche:📌zone 30📌circolazione veicoli-biciclette📌possibile pista in via Zanfarino🧐Per capirne di più ➡️guarda ▶️il servizio qui⬇️[ mi trovi anche sull'homepage di ↗️www.sardegnaDies.it ]