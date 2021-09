Antonello Venditti ad Alghero, doppio live in esclusiva in Sardegna

Esclusiva per l’isola firmata Fondazione Alghero in collaborazione con Insula Event e Sardegna Concerti. Appuntamento venerdì 17 e sabato 18 settembre

veAlghero. Unplugged Special 2021. Tutto pronto all’Arena Rugby Maria Pia per l’ultimo grande concerto della stagione estiva 2021, che ha riportato Alghero al centro della scena musicale dell’isola. Archiviati gli straordinari successi di Francesco De Gregori, Rkomi, Mahmood, Ron ed Edoardo Bennato, doppio live con Antonello Venditti, venerdì 17 e sabato 18 settembre (ore 21). Il grande cantautore romano regalerà un concerto unico che impreziosisce un weekend ricchissimo ad Alghero, col Sant Miquel Festival. Dopo i successi che hanno accompagnato il tour dal vivo in tutta Italia, Antonello Venditti sbarca in Sardegna e sceglie la Riviera del Corallo per riproporre al pubblico i suoi cavalli di battaglia in versione unplugged, la peculiarità di questo suo attesissimo ritorno al palcoscenico. Una vera primizia da collezionisti, perla autoriale regalata alla platea isolana che rende ancora più magico e suggestivo questo doppio appuntamento di settembre inserito nel tour che da Torino a Vicenza vivrà in Sardegna una tappa di rara bellezza. L’organizzazione è di Insula Event e Sardegna Concerti in collaborazione con la Fondazione Alghero. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/. Biglietti disponibili per la vendita online sui circuiti di Sardegna Ticket www.sardiniaticket.com e BoxOffice Sardegna www.boxofficesardegna.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...