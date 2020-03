Antonello Sassu: «Ringrazio la Caritas per il sostegno alle famiglie più bisognose»

L’assessore comunale alle Politiche Sociali si rivolge all’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba

Sassari. «Vorrei ringraziare pubblicamente Sua Eccellenza Monsignor Gian Franco Saba per il prezioso lavoro fatto dalla Caritas in tutte le parrocchie della città per sostenere materialmente e con la preghiera tutti noi ma in particolare le famiglie più bisognose. Un grazie anche a tutti i sacerdoti, alle suore e ai tanti volontari che in questo momento prestano la loro opera in città». Lo dichiara l’assessore comunale ai Servizi Sociali Antonello Sassu.

Ecco le attività caritative portate avanti dalla Caritas Diocesana e dalla Curia

