Annu ischurasthiggu kena linga, un tradimentu

La leggi noba di triura di lu 2018, la 22, di lu biringuismu, dubia, entru un annu da l’iscidda soia, appruntà l’aibu di l’imparadori pa dalli la certhificazioni linghisthigga

Candu pigliu la rasgioni di la linga nosthra, lu pinsamentu meu anda a li pitzinni. A lu dirittu nigaddu e pruibiddu ki li riseiva l’ischora. Nigaddu, akì kistha isthituzioni, ki s’isciucca la bocca di libertà e democrazia, no dazi a l’isthudianti la pussibiriddai di impaddrunissi torra di una componenti fundamentari di la cultura propia. Pruibiddu, akì li docenti d’ischora no cunsentini a l’ischurani biringui d’ipricà kissa linga ki è parthi di l’identiddai di la passona d’eddi.

La cumbatta pa lu dirittu di leggi a lu biringuismu è di l’anni ’70 di lu securu passaddu. In tutti kisth’anni li muvimenti puritigghi sardhi orientaddi in kissu drettu, so ridisciddi a uttinì una leggi regionari i lu 1997, la famosa 26, dui anni primma di kissa itariana. Lu ki no so ridisciddi a crià e a iviruppà, a doru mannu, è la cosa più utiri e netzessaria a lu poburu sardhu: la cussentzia linghisthigga. E kena di kistha no s’apponta illoggu. L’abemmu visthu in tanti poburi cosa è. È una motrici trazadora capatzi d’ivulthà un “diarettu” in linga, da linga minorizadda a linga uffitziari, o coufitziari. In Sardhigna kistha cussentzia è precaria, e pesa soru a libellu individuari. No è cullettiba, e mancu isthitutziunari. Di kisthu tzi n’abizemmu da lu fattu ki li sardhi no apprettani a nisciunu pa kisthu dirittu. Mancu in kissi situazioni indì li docenti cu’ lu cabbu itarianizadori, pa lu più tutti, si pigliani l’ampramanu a desardizà, magarri cu’ la risaredda, li figliori nosthri.

Da kissi leggi funtumaddi, i l’ischora tuttu s’è arriggiddu a l’ipirimentari. Dugna gubennu regionari, à finantziaddu, pa noimmari amministrazioni, prugetti di “bilinguismo” ki ani daddu lu trabagliu a calche iviaddu pa dui ori a la kedda pa calche mesi. Stop! No si ridesci a andà olthri. Ma, arumancu, v’era la prisentzia di la linga nosthra ki, si puru pasanendi, dazia una impurthanti prisentzia di l’esisthentzia di lu sardhu (e candu diggu sardhu diggu sassaresu puru), e ipirantzia d’iviruppu di sardhiddai i l’isthudianti. Accannu lu gubemmu a bandera sardistha, a cantu a linga jà n’à auddu… tantu ki è ridisciddu fintzamenta a arriggì kissa puritiga i l’ischori. Un annu ischurasthiggu ki à pribaddu, e è kistha la cosa umbè grabi, li pitzinni di la linga d’eddi. E intindilla, imparalla, kistha linga, da la bozi di un masthra, di una prufissora, è un’uffitziariddai ki sevvi puru a un rischattu murari ki fazi justhizia e bogga l’ischuranu, o l’ischurana, biringue da kissu eventuari disagiu ischurathiggu ki po originassi da kiss’althri docenti ki, vuruntariamenti o invutariamenti, fazini dischriminazioni linghisthigga.

La leggi noba di triura di lu 2018, la 22, di lu biringuismu, ki s’è postha a kissa di lu ’97 funtumadda, dubia, entru un annu da l’iscidda soia, appruntà l’aibu di l’imparadori pa dalli la certhificazioni linghisthigga. Kisthu no s’è fattu, e no s’è fatta mancu una noimma transitoria ki pimmittissia d’apprubà lu sardhu intantu ki kiss’aibu si fazessi. Nudda! E semmu a l’accabbu di l’annu ischurasthiggu 2019/2020: cabidannu-lampada. La ripunsabiriddai no è, da cumenti si po cumprindì, di l’Isthaddu itarianu colonialista e oppressore, e mancu di kissa marasorthi di corona-virus, ma di kisthu gubennu regionari isgiaminciaddu e trasgengu.

Anda ammintaddu, ancora una volta, ki “tutela della lingua sarda”, vo dì: ripettu di la passona ki la fabedda. A kisthu dubimmu pinsà, sobratuttu candu semmu danantzi a li criadduri ki s’aisettani, a primma, l’isthima e lu dirittu a no assé tradiddi.

Fabritziu Dettori

