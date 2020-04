Ancora due giorni per richiedere i Buoni Spesa

Il Comune di Sassari ha deciso di accogliere, con riserva e fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, le istanze presentate oltre il termine del 7 aprile

Sassari. C’è tempo fino a martedì 21 aprile, alle 12, per presentare domanda e richiedere Buoni Spesa. Il Comune di Sassari ha deciso di accogliere, con riserva e fino all’esaurimento delle risorse a disposizione, le istanze presentate oltre il termine del 7 aprile da chi per diversi motivi non le ha protocollate entro quella data. Il modulo è pubblicato sul sito www.comune.sassari.it e deve essere consegnato, dalle 9.30 alle 12 entro martedì 21 aprile, in piazza Santa Caterina 1 (Servizio Sociale Territoriale n° 1), telefono 079/279727-733; via Caboto 2 (Servizio Sociale Territoriale n° 2) telefono 079/2497410; via Zara 2 (Servizio Sociale Territoriale n° 3) telefono 079/279537; via Rockefeller snc (Servizio Sociale Territoriale n° 4), 079/2119114. Al modulo deve essere allegata la copia della carta di identità, sennò la domanda non potrà essere accettata.

Chi ha già presentato domanda non può fare di nuovo istanza.

