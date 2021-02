Ancora degrado nell’area verde di Baddimannitta

Il Circolo Audax di Fratelli d’Italia rivela che appartiene con molta probabilità a privati ma che è in corso un processo di acquisizione da parte del Comune

Sassari. L’area verde di Baddimannitta nella periferia di Sassari si trova ancora in una situazione di totale degrado e incuria, dovuta all’abbandono di rifiuti ingombranti, e non solo, da parte di alcuni cittadini che continuano a condurre queste azioni incivili. «Dopo l’ennesimo sopralluogo – spiega Pietro Pedoni, responsabile della comunicazione del Circolo Audax di Fratelli d’Italia – abbiamo infatti verificato che ancora nessun intervento è stato effettuato da parte dell’assessorato all’ambiente del comune di Sassari per la bonifica di questo importante polmone verde. Nonostante i comunicati stampa e i video pubblicati, il primo addirittura di un anno fa e il secondo dello scorso ottobre, accompagnato da una pec di richiesta di intervento, ad oggi la situazione è ancora immutata, con seggiolini per auto, schermi per pc e altro materiale inquinante a fare da cornice a una delle aree verdi più vaste della nostra città, frequentate giornalmente da cittadini con i loro amici a quattro zampe o semplici passanti e residenti».

«Abbiamo appreso – prosegue Pedoni – che l’area appartiene con molta probabilità a privati, quindi non di competenza comunale, ma che è in corso un processo di acquisizione da parte dell’Amministrazione. Considerato quindi i materiali che sono stati conferiti in maniera illecita e illegale, da chi evidentemente non hanno a cuore la pulizia, il decoro e la sicurezza di quell’area, chiediamo con ragionevole urgenza che l’Assessorato competente insieme all’Amministrazione comunale intervengano affinché quel polmone verde così importante per cittadini residenti e per tutto il territorio, possa rientrare nelle proprie competenze, così da poter iniziare un’opera di bonifica ormai non più rinviabile proprio per l’incolumità dei sassaresi. Invitiamo come sempre i cittadini ad utilizzare il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti attraverso i numeri che l’amministrazione comunale mette a disposizione. Fratelli d’Italia Sassari Audax è a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale acquisizione di immagini e fotografie».

Mi piace: Mi piace Caricamento...