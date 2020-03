Anche il sindaco Nanni Campus in quarantena

Il primo cittadino di Sassari questa mattina non ha partecipato alla seduta del Consiglio comunale

Sassari. Anche il sindaco Nanni Campus è in quarantena insieme ai compagni di viaggio, tutti sardi, della crociera che a fine febbraio ha toccato il Qatar e gli Emirati Arabi, in particolare Doha, Dubai e Abu Dhabi. Questa mattina il primo cittadino non ha infatti partecipato alla seduta del Consiglio comunale convocata nella Sala Langiu per l’approvazione del bilancio per il 2020. Un’assenza che è stata ovviamente notata e che ha comprensibilmente scatenato una ridda di ipotesi e congetture. Il mistero però è durato poche ore. Come riporta l’agenzia Ansa, il primo cittadino è in quarantena.

Tra i compagni di viaggio sarebbero stati infatti registrati casi sospetti di influenza che avrebbero fatto scattare la quarantena. Il sindaco, al contrario, non avrebbe nessun sintomo e sarebbe in quarantena in base all’ordinanza del governatore Solinas.

