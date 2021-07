Allevamento, 190 puledri iscritti alla tappa del ciruito Mipaaf

Si apre giovedì al Siete Fuentes Centro Equestre di San Leonardo-Santu Lussurgiu

Santu Lussurgiu. Dopo l’ottimo riscontro nell’organizzazione dei Campionati sardi di salto ostacoli l’associazione Siete Fuentes Centro Equestre ospita da giovedì 15 a domenica 18 luglio la Tappa del Circuito allevatoriale Mipaaf. Nell’impianto omonimo Siete Fuentes saranno ben presentati ben 190 puledri tra cavalli di uno, due e tre anni. Si tratta di cavalli allevati in Sardegna che si confronteranno nelle varie prove cercando anche la qualificazione alle finali della Fieracavalli di Verona.

La quattro giorni si apre giovedì alle 8 con le prove di obbedienza e andature riservate ai cavalli di tre anni.

Venerdì il via è addirittura alle 7 visto l’elevato numero di iscrizioni. In programma le prove di morfologia per maschi e femmine di due e tre anni (ogni annata concorre a parte) e le prove di salto in libertà per i puledri di tre anni. Previste anche le prove facoltative per l’attitudine al salto dei due anni.

Anche sabato si parte alle 7 con le prove morfologiche per i puledri di un anno. In programma anche le qualificazioni per il salto in libertà di tre anni, le cui finali si disputeranno domenica 18 luglio a iniziare dalle 8,30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...