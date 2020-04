Alivesi: «Parcheggi gratis all’Aou di Sassari»

La proposta del capogruppo del Gruppo di Maggioranza a Palazzo Ducale

Sassari. In seguito all’emanazione dei recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 (Coronavirus), che si aggiungono alle precedenti ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione, oltre ovviamente anche a quelle del sindaco di Sassari Nanni Campus, il capogruppo del Gruppo Misto di Maggioranza a Palazzo Ducale Manuel Alivesi chiede al neonominato commissario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Giovanni Maria Soro di provvedere che tutti i parcheggi a pagamento dell’Azienda, anche quelli già affidati in gestione, siano resi utilizzabili gratuitamente sino alla fine dell’emergenza generata dal “Covid-19” e in ogni caso almeno fino alla data del 13 aprile, con eventualità di proroga del provvedimento.

La richiesta, sollecitata da più parti, è per venire incontro non solo ai parenti dei pazienti ospitati nelle strutture ospedaliere ma anche e soprattutto per alleggerire il già gravoso ed appesantito compito di tutti gli operatori ospedalieri, addetti ai servizi di igiene, amministrativi, oss, infermieri e medici.

