Giovedì pomeriggio alla Biblioteca comunale di Sassari sarà presentaoti ll libro di Annalisa Olivotti, nutrizionista nutrigenetica

Sassari. Giovedì 8 novembre, Annalisa Olivotti, nutrizionista nutrigenetica, presenta il libro “Alimentazione e genetica”. Dialogano con l’autore la dottoressa M. Antonietta Palomba e il giornalista Pasquale Porcu. Alle 17 presso la Biblioteca comunale di Sassari in piazza Tola.

Il libro. Per una visione innovativa dell’alimentazione. Opera divulgativa che presenta i più recenti studi nel campo della genetica e della biologia molecolare che hanno rivoluzionato le conoscenze nel campo della nutrizione. L’alimentazione non è vista solo come il sistema per fornire l’energia richiesta da un essere vivente, ma come uno dei processi fondamentali della vita che coinvolge il benessere e lo sviluppo dell’intero organismo. Il cibo rappresenta una importante fonte di salute fisica e psichica, ma può essere anche dannoso e causa di numerose malattie.

L’autrice. Annalisa Olivotti è biologa nutrizionista specializzata in Patologia Generale. Libera professionista si occupa in particolare di Nutrigenetica e Nutrigenomica collabora con l’Università di Firenze per l’organizzazione del corso di perfezionamento in “Nuovi approcci nella scienza della nutrizione: nutrigenomica e nutrigenetica”. Ha diretto per oltre 25 anni il laboratorio di analisi chimico cliniche con sezioni aggregate di microbiologia, immunologia e genetica dell’Istituto Prosperius, è Docente A.I.Nu.C (Accademia internazionale nutrizione clinica).

