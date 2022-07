Tutto esaurito a Lo Quarter di Alghero. Nel fine settimana anche Jacopo Cullin

Alghero. Ancora eventi di grande spessore con artisti di caratura nazionale stanno allietando l’estate algherese. Infatti, in questo fine settimana (sabato 16 e domenica 17 luglio), prima è salita sul palco de Lo Quarter la bravissima cantante Alice, che, sotto le insegne degli organizzatori del CeDAC (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna), si è esibita con la sua bellissima e potente voce in un concerto soft, accompagnata dal pianista Carlo Guaitoli, per eseguire le famosissime canzoni di Battiato nello spettacolo itinerante “Alice canta Battiato”. Alice nello scenario mozzafiato de Lo Quarter è riuscita a incantare il suo pubblico registrando il sold out.

Domenica invece, sempre a Lo Quarter, i riflettori si sono accesi sul comico attore e regista cinematografico Jacopo Cullin, che ha portato in scena l’esilarante spettacolo “È inutile a dire!”. L’attore cagliaritano – anch’egli ha registrato il sold out – ha portato sul palco i suoi tre storici personaggi: signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto. Ad affiancare Cullin sul palco c’era la bravissima spalla e amico Gabriele Cossu, con le musiche di Matteo Gallus (violino), Riccardo Sanna (fisarmonica) e Andrea Lai (contrabbasso).

Il tour di Jacopo Cullin proseguirà mercoledì 20 luglio presso il Santuario della Madonna dei Martiri a Fonni (aggiornamento: evento annullato) e due giorni dopo a Cabras nella cornice dell’Anfiteatro di Tharros. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin) e i canali del circuito boxoffice Sardegna.

Giulio Favini

