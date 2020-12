Al via Prendas de Ittiri, tra innovazione e tradizione

Inaugurata la “Vetrina del Natale Prendas”, uno spazio espositivo nel corso, dove per tutto il periodo delle festività troveranno posto prodotti confezionati in meravigliosi cesti natalizi

Ittiri. Un’opera d’arte, i sapori della tradizione, una vetrina espositiva e uno show cooking con uno dei più importanti chef della Sardegna: sono questi i principali appuntamenti della edizione 2020 di Prendas di Ittiri. La nota manifestazione che ormai da tre lustri mette in mostra l’artigianato, la cultura e i prodotti dell’agroalimentare del territorio ittirese. Un’edizione senza la piazza, i gazebo e le folle ma non per questo una manifestazione in tono minore o con un ridotto coinvolgimento di operatori e cittadini. Anzi, grazie allo sforzo dell’amministrazione comunale, delle diverse associazioni, delle aziende e dei commercianti, si è riusciti a calendarizzare una serie di importanti appuntamenti, nel segno dell’innovazione e della tradizione, che si realizzeranno nel mese di dicembre e fino al 10 gennaio.

Si è data apertura ufficiale alla manifestazione Prendas de Ittiri 2020 domenica 29 novembre, con la presenza della vicesindaca Angela Desole, e dell’assessore all’agricoltura Giovanni Mario Cossu, in rappresentanza dell’amministrazione comunale che, avendo creduto fortemente nel progetto di Prendas 2020, più volte rimodulato e ripresentato dall’associazione in questo particolare anno, ci tenevano a salutare di persona e fare i migliori auguri all’associazione, per questa particolare edizione, sottolineando il coraggio e la tenacia del lavoro dell’associazione e l’importanza di sostenere con essa il tessuto produttivo di tutta la città di Ittiri.

Dopo i saluti e la presentazione del programma e degli obiettivi dell’associazione, il taglio del nastro per l’inaugurazione della “Vetrina del Natale Prendas”, uno spazio espositivo nel corso, dove per tutto il periodo delle festività troveranno posto i prodotti Prendas de Ittiri, da acquistare confezionati in meravigliosi cesti natalizi, e dove sarà possibile ammirare le originali e preziose opere realizzate dai nostri associati. Per tutto il mese sarà anche possibile degustare, negli esercizi del centro, formaggi, salumi, sottoli e altre specialità tipiche del Coros.

Prevista invece per l’8 dicembre la presentazione dell’installazione artistica che celebra i 15 anni di attività di Prendas, nella piazza Odeon di Ittiri, e l‘avvio della votazione del contest fotografico che vede protagoniste le vetrine allestite a tema natalizio, con elementi caratteristici di Prendas, organizzato in collaborazione con i commercianti.

In programma, per la metà di dicembre, il “menu Prendas”, un appuntamento con il buon cibo, il buon bere e la buona cucina, con uno dei più famosi e qualificati chef dell’Isola che, proporrà agli esperti e ai critici del settore, un menù degustazione realizzato con le eccellenze dell’agroalimentare ittirese.

Tutte le iniziative dell’edizione 2020 di Prendas si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni anti Covid e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social e sul sito dell’associazione. Sono inoltre previsti approfondimenti di vario genere sulle produzioni locali e sul territorio ed anche presentazioni ad hoc di aziende e prodotti del Coros.

