Al via “I mercoledì del Conservatorio”

Nella Sala Sassu 26 appuntamenti per 8 mesi di programmazione. Si inizia il 5 febbraio alle 20 con Carolina Pace (flauto dolce) e Mirella Vinciguerra (pianoforte)

Sassari. Mercoledì 5 febbraio alle 20 prenderà il via nella Sala Sassu del Canepa l’attesissima stagione concertistica “I mercoledì del Conservatorio”. Il cartellone del progetto artistico prevede 26 appuntamenti complessivi tutti di grande rilievo e spessore artistico a cominciare dal primo che vedrà sul palco una formazione piuttosto rara e inusuale. Si tratta del duo flauto dolce e pianoforte formato da Carolina Pace e Mirella Vinciguerra che proporrà un programma dal titolo “Dialoghi” con musiche del compositore tedesco Hans Ulrich Staeps (1909-1988).

I concerti del mercoledì proseguiranno con cadenza settimanale fino al mese di novembre con l’esclusione dei mesi di luglio e agosto. Docenti, studenti ed ex studenti si alterneranno con varie proposte che vanno da una serie di otto recital pianistici e uno di arpa, a formazioni di duo pianistico a quattro mani, duo violino e pianoforte, duo violino e chitarra, trio di clarinetti, trio lirico, quartetto d’archi; un incontro dedicato all’organo e al clavicembalo e quattro incontri dedicati alla musica jazz. Da rilevare anche la partecipazione di artisti stranieri collegati alla realizzazione di master class come quella dell’arpista Viktor Hartobanu, del sassofonista Mario Marzi e di altri collegati al progetto internazionale Erasmus come la pianista argentina Elena Dabul e il duo bulgaro violino e pianoforte formato da Galina Koycheva e Daniela Dikova. Non mancheranno naturalmente diversi omaggi dedicati a Beethoven di cui quest’anno ricorre il 250° anniversario dalla nascita, varie proposte della grande letteratura musicale ed esecuzioni di musiche rare e in prima rappresentazione assoluta.

Si ricorda che tutti i concerti inizieranno alle ore 20 e non alle 19 come nelle precedenti edizioni. Come sempre, in quanto offerti dal Canepa alla città e al territorio, tutte le serate musicali sono ad ingresso libero.

Nei prossimi giorni sono previste inoltre al Conservatorio due importanti masterclass

Nell’ambito della iniziativa “Percorsi Ragionati di Analisi Musicale”, promossa dal compositore Francesco Maria Paradiso mercoledì 5 Febbraio alle 10,30 nell’aula 40 del Conservatorio Gian Carlo Grandi terrà un seminario dal titolo: “Aspetti della musica e della poesia di tradizione orale della Sardegna nel pensiero compositivo di Franco Oppo”. Il 4 e 5 febbraio nell’aula 20 si terrà invece una masterclass del maestro Emiliano Rossi organizzata dal Dipartimento di strumenti a tastiera e percussioni del Conservatorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...