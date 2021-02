Al Premio Lussu “Alfabeto Simenon” di Alberto Schiavone

La presentazione del libro tributo all’autore del Commissario Maigret si terrà il 9 febbraio in streaming sulle pagine social di L’Alambicco e del Festival Trame D’estate

Cagliari. Con la presentazione del volume “Alfabeto Simenon” di Alberto Schiavone, un tributo all’universo di Georges Simenon, il creatore del Commissario Maigret, martedì 9 febbraio alle 17, in diretta streaming in collegamento remoto prendono il via le anteprime del Festival Premio Emilio Lussu – VII edizione. L’evento culturale dedicato al padre nobile del sardismo, scrittore, politico e tenace antifascista, è organizzato dall’associazione culturale L’Alambicco, ed è gemellato con il Festival Trame D’estate (IX edizione) organizzato dal Cisesg – Centro Studi Sirio Giannini.

I due festival, da diversi anni svolgono insieme le attività di promozione della lettura, e nel corso dell’anno realizzano diverse anteprime che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, al momento sono effettuate in diretta sul canale facebook del Premio Lussu, all’indirizzo https://www.facebook.com/FestivalPremioLussu, e in differita sui canali youtube delle rispettive manifestazioni: https://www.youtube.com/channel/UC0hWbPUCIRhicZFfeUeqiVQ; https://www.youtube.com/channel/UCWrudh4w9MRVhsK2ux0Xx1A.

A dialogare con l’autore Alberto Schiavone sarà il direttore artistico del Festival Lussu, Alessandro Macis, e la critica cinematografica Elisabetta Randaccio.

Il libro. Pubblicato nell’ottobre 2020 per le edizioni BD, Alfabeto Simenon è un percorso nell’affascinante universo creativo ed esistenziale di uno dei più grandi scrittori del ‘900, Georges Simenon, con le illustrazioni del disegnatore Maurizio Lacavalla.

«Un mosaico, un alfabeto, contenente la vita, le vite, di un maestro della scrittura, dell’esercizio del mestiere di scrittore», scrive nella prefazione Schiavone. Volume pensato e realizzato con gli stilemi del romanzo a fumetti, composto da ventisei capitoli che ospitano quattordici romanzi, vita privata e percorso artistico del grande scrittore belga. Molto più dell’autore di Maigret. Il libro contiene la postfazione del giornalista Bruno Gambarotta. Il Festival Lussu 2021 si svolgerà a Cagliari dall’1 al 6 ottobre mentre il Trame D’estate si terrà nella città di Seravezza nel mese di agosto.

