Al Ceas Lago Baratz laboratorio gratuito di primavera

Sassari. Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari, in collaborazione con le educatrici della Rete Educando Asinara, organizza il primo Laboratorio gratuito di Primavera, sul tema del riciclo e del riuso creativo nel quale bambini e adulti potranno dare nuova vita ai rifiuti quotidiani. L’appuntamento è per il 20 marzo al Ceas Lago Baratz. Carta, plastica, vetro, stoffe, con fantasia, creatività e tanto divertimento, si trasformeranno in oggetti originali e sorprendenti, che potranno avere quindi una “seconda opportunità” di utilizzo.

Ridurre, riusare, riciclare e recuperare sono le 4R, i pilastri di una efficiente e sostenibile gestione integrata dei rifiuti nella quale tutti ogni giorno sono chiamati a fare la propria parte.

Sono ammessi 20 partecipanti ed è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a ceas.baratz@comune.sassari.it o chiamare ai recapiti telefonici: 079/533097-3476706786 (dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).

