Agosto all’Arena Rugby di Maria Pia con De Gregori e Venditti

Insula Events & Sardegna Concerti riportano ad Alghero i grandi live. Tre grandi eventi per un’Isola che vuole ripartire al ritmo della grande musica italiana

Alghero. Da Francesco De Gregori (17 e 18 agosto 2021) ad Antonello Venditti (17 e 18 settembre 2021) passando per RKomi (20 agosto 2021): tre grandi eventi in musica griffati Insula Events & Sardegna Concerti in programma fra agosto e settembre negli spazi dell’Arena Rugby di Maria Pia. Eventi che, in esclusiva per l’Isola, regaleranno una necessaria ventata di normalità – nel rispetto delle regole e della sicurezza dei singoli – animando la quotidianità della grande estate della Riviera del Corallo.

Dalla ribadita e positiva collaborazione con Sardegna Concerti, grazie alla dinamica sinergia con Friends and Partners ed al propositivo supporto della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, nasce l’opportunità di tornare a fare musica sul palco, di tornare a lavorare retro palco e di tornare a cantare fronte palco. Nasce l’occasione di rivivere l’emozione che solo la musica live è capace di dare. Il cantautorato italiano e la new generation sono il filo conduttore che collega Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Rkomi, generazioni diverse, stili differenti, grande impatto emozionale sul pubblico, artisti di primo piano che nello scorrere degli anni hanno conquistato le platee di tutta Italia (isole comprese), come veri mattatori e primi attori sulla scena. I posti disponibili – nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 – saranno limitati, situazione che trasformerà i quattro concerti in pregiate “chicche” da collezione per i fan e gli appassionati della Sardegna e della penisola. Consigliabile l’acquisto in prevendita.

Francesco De Gregori è mito che non ha alcun bisogno di presentazioni. I suoi grandi classici sono pietre miliari nella storia musicale d’Italia, la sua capacità di narratore ha saputo adattarsi ai tempi confrontandosi con la realtà che lo circonda. Nel suo “De Gregori & Band Live – The Greatest Hits” l’artista accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni) ripercorrerà la sua carriera ridando forza alle emozioni generate dalle sue canzoni.

Posti disponibili, 1000: biglietto gold 77 euro compresi diritti di prevendita; biglietto 2ª cat. 66 euro comprai diritti di prevendita; biglietto 3ª cat. 50 euro compresi diritti di prevendita; biglietto 4ª categoria 40 euro compresi diritti di prevendita.

Rkomi affonda le sue radici nell’hip hop ma progressivamente si sta trasformando in qualcosa di totalmente diverso e caleidoscopico, proprio come i suoi ascolti e le sue esperienze di vita. La sua carriera è cominciata nel 2016, come astro nascente della nuova wave rap italiana. La sua transizione verso sonorità più universali, sfumate e ricche di influenze, comincia già nel 2019 quando stupisce e colpisce critica e fan con l’album Dove gli occhi non arrivano, che includeva collaborazioni prestigiose e variegate come quelle con Jovanotti, Elisa e Dardust. Ora è il turno di Taxi Driver, il suo nuovo, sorprendente lavoro.

Posti disponibili, 1000: biglietto posto unico 20 euro compresi diritti di prevendita.

Antonello Venditti, una storia in musica e parole affascinante. Storia passata a cantare l’amore e l’impegno sociale, in maniera accattivante e mai banale. In luglio il cantautore romano tronerà ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con il suo “Unplugged Special 2021”. E sarà proprio il riproporre i suoi cavalli di battaglia in versione unplugged la peculiarità di questo suo attesissimo ritorno al palcoscenico: una vera primizia da collezionisti, perla autorale regalata alla platea isolana che rende ancora più magico e suggestivo questo doppio appuntamento di settembre inserito nel tour che da Torino a Vicenza vivrà in Sardegna una tappa di rara bellezza.

Posti disponibili, 1000: biglietto gold 77 euro compresi diritti di prevendita; biglietto 2ª cat. 66 euro comprai diritti di prevendita; biglietto 3ª cat. 50 euro compresi diritti di prevendita; biglietto 4ª categoria 40 euro compresi diritti di prevendita.

«Perché la musica si è fermata a lungo, per cause di forza maggiore, ma ora riparte ed anzi rilancia con ancora più entusiasmo ed energia. Perché Insula Events non ha mai smesso di crederci, ancora e sempre più convinta che la Sardegna sia un palcoscenico di rara bellezza che merita di ospitare la grande musica italiana e internazionale», affermano gli organizzatori.

I biglietti saranno disponibili da lunedì prossimo sui circuiti di Sardegna Ticket e BoxOffice Sardegna.

