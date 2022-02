Agesci Sassari, ecco la Giornata del Pensiero 2022

È in calendario ad Alghero, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Sorso per il prossimo 20 febbraio. Coinvolti i 13 gruppi dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani

Sassari. I 13 gruppi dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani della zona di Sassari, che con la loro azione educativa promuovono lo scoutismo nelle città di Alghero, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Tempio, Sassari e Sorso, il 20 Febbraio 2022, vivranno la Giornata del Pensiero invitando a collaborare con loro anche altre associazioni ed enti del territorio della provincia sassarese. Cinque le città coinvolte: Alghero, Olbia, Ozieri, Porto Torres, Sorso.

I gruppi della Zona, gemellati fra di loro e le associazioni territoriali od enti, faranno risuonare il tema della giornata “Essere custodi del Creato”. Uniti nell’evento e distribuiti nelle diverse città i 900 scout, iscritti in Zona, tra capi e ragazzi sapranno imprimere sul territorio un’azione concreta che valorizzerà l’impegno di prendersi cura del creato, imparando ad agire in modo efficace per costruire un mondo migliore. Obbiettivo: educare le nuove generazioni a collaborare tra di loro per avere, un domani, cittadini responsabili e, non solo, persone che sentano la responsabilità di proteggere il creato e la sua esistenza.

Il messaggio essere custodi del creato, come ci invita anche Papa Francesco, troverà concretezza nelle iniziative e nelle azioni che saranno un punto di partenza per impegnarci e riflettere sul nostro impatto sul territorio che abitiamo e viviamo tutti i giorni.

In occasione della giornata verrà raccolto il consueto “penny”, una donazione simbolica di un euro da parte di tutti partecipanti. Quest’anno verrà destinata al sostegno delle comunità dell’oristanese devastate dagli incendi della scorsa estate. La giornata del pensiero del 20 febbraio sarà monitorata attraverso i nostri canali social, la pagina facebook: Agesci Zona di Sassari e l’account instagram: agesciss, con l’hashtag #gdp2022ss.

Cos’è la Giornata del Pensiero. Il 22 febbraio di ogni anno, gli scout di tutto il mondo festeggiano la Giornata del Pensiero (Thinking Day), in concomitanza con l’anniversario della nascita dei fondatori dello Scoutismo e del Guidismo (Scoutismo femminile), Sir Robert Baden-Powell nel 1857 e Lady Olave Baden-Powell nel 1889. Questa data rappresenta per le Guide e gli Scout di tutto il mondo l’occasione di riflettere sul movimento di fratellanza internazionale, per rafforzarlo e sostenerlo, agendo su tematiche di respiro mondiale e internazionale che ci coinvolgono come cittadini del mondo. In occasione della Giornata del Pensiero viene donato un penny, cioè una moneta di valore variabile a seconda del paese, da destinare al sostegno di associazioni, enti o realtà che ne hanno bisogno e di cui si abbraccia l’intento sociale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...