Adesso è ufficiale: McLean lascia la Dinamo

La società biancoblù in una nota chiarisce che si è proceduto con la risoluzione consensuale del contratto

Sassari. Adesso è ufficiale. «La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con Jamel McLean. Al giocatore gli auguri della società per il prosieguo della sua carriera». Così una nota stampa diffusa nel pomeriggio di lunedì 13 gennaio. Già ieri al Palaserradimigni McLean era già fuori rosa, come del resto trapelato nei giorni precedenti, subito dopo la trasferta in Belgio per la Champions League, sua ultima gara in biancoblù.

