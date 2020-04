Addio a Vignocchi, vini e liquori a Sassari

L’imprenditore, conosciuto per la sua azienda di commercializzazione, è morto a 88 anni

Sassari ha perso un altro grande imprenditore. Vincenzo Vignocchi è morto a 88 anni dopo una vita di sacrifici e successi. A portarselo via è stata una malattia contro la quale stava combattendo da tempo. Un grande dolore per la famiglia e per Sassari.

Vincenzo Vignocchi era molto conosciuto per la sua azienda di commercializzazione di vini e liquori con sede in via Napoli a Sassari. Soprattutto vini. Di qualità e soprattutto sardi. Grazie a lui, molte cantine vinicole sarde hanno infatti potuto farsi conoscere e affermarsi.

Un’azienda che Vincenzo Vignocchi aveva avviato quasi per caso nel lontano 1962 quando stava realizzando un’opera in muratura, nell’ambito del suo lavoro di imprenditore edile, a Santa Maria la Palma. Seguendo l’attività della cantina aveva subito intuito che il settore dei vini, anche se molto conosciuto, era sfruttato male dal punto di vista della commercializzazione e si era tuffato a capofitto nell’impresa. Così in breve tempo, aveva aperto una “bottega” in via Napoli, poco distante da dove sorge adesso l’Enoteca Vignocchi. Un lavoro impegnativo che Vincenzo ha portato avanti fino a quando i figli Adolfo, Tiziana, Sandro e Tina non sono diventati grandi. E sono stati loro, seguendo gli insegnamenti del patriarca, a far crescere l’azienda e farla conoscere anche oltre i confini della Sardegna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...