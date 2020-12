Ad Abinsula il Premio Angi 2020

L’associazione Nazionale Giovani Innovatori assegna l’Oscar dell’innovazione powered by Ansa per la categoria mobilità e smart city

Sassari. Ad Abinsula il prestigioso Premio ANGI 2020 per la categoria mobilità e smart city. Innovare non è soltanto una missione, è una esigenza. Alimentare la spinta e il pensiero verso il domani della società, dell’industria, della mobilità, dell’agricoltura, delle città, della comunicazione e del vivere è investimento in forma di idee e risorse che ripaga. E cambia le prospettive.

Giovani innovatori crescono, si affermano e ricevono il giusto riconoscimento all’impegno. Impegno riconosciuto appunto dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori del presidente Gabriele Ferrieri, che da due anni in occasione della cerimonia di consegna del Premio ANGI 2020 – Oscar dell’innovazione powered by Ansa, celebra e racconta le realtà innovative più vivaci produttive e attive d’Italia.

Abinsula è stata grande protagonista dell’edizione 2020, la terza per il premio, impreziosita da numerosi interventi di esponenti delle istituzioni italiane ed europee, di primi attori del fare impresa e della società italiana, oltre che di tanti giovani innovatori chiamati a raccontare la loro idea trasformata in realtà.

L’azienda sassarese, uno dei principali player Italiani nell’ambito delle soluzioni embedded, web e mobile con sede centrale a Sassari, sedi a Cagliari Torino e Barcellona e sguardo diversificato e proiettato al mondo intero, ha ricevuto il premio ANGI 2020 per la categoria mobilità e smart city. L’evento è stato presentato online martedì scorso in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, momento caratterizzato dalla consegna dell’Innovation Award ad Alessia Bonari, infermiera volto e simbolo della lotta al Covid-19.

La cerimonia di consegna dei premi, trasmessa in diretta sul canale Facebook ufficiale dell’Ansa, ha sancito la vittoria di Abinsula: «Siamo lieti di poter annunciare la vittoria dell’Innovation Business Award in questa terza edizione del Premio ANGI nel settore mobilità e smart city. Siamo onorati che il comitato tecnico ANGI ci abbia selezionato per questo importante riconoscimento istituzionale e di rappresentare la Sardegna in questa iniziativa patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee che hanno portato la loro preziosa testimonianza e omaggio a tutti i progetti vincitori nell’ambito dell’innovazione tecnologica e scientifica. Il tutto sempre in linea con la nostra missione e con il nostro sogno iniziale di esportare innovazione e tecnologia dall’Isola verso il mondo».

Abinsula – https://abinsula.com/Costituita nel 2012, Abinsula S.r.l. è uno dei principali player italiani nell’ambito delle soluzioni embedded, web e mobile. Il suo core business è rappresentato dall’automotive, dominio in cui – grazie ad un’altissima specializzazione – è riuscita a posizionarsi come fornitore di soluzioni ICT innovative a livello mondiale. La rapida crescita dell’azienda è stata sostenuta dallo sviluppo di Ability, una distribuzione Linux per i sistemi embedded, che nel tempo ha trovato applicazione in diversi ambiti, oltre che essere prodotto centrale nel dominio delle soluzioni automotive. Il successo di Abinsula trova il suo fondamento nella continua attività di ricerca e sviluppo, ispirata dalla volontà di introdurre nel mercato soluzioni innovative in grado di fornire risposta a problemi ed esigenze attuali o future. L’azienda opera nelle sedi di Sassari, Sestu e Torino, e grazie ai costanti investimenti finalizzati ad accrescere il capitale umano, coniuga professionalità ed elevata innovatività nei suoi servizi di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di prodotti e sistemi informatici, telematici e di reti. Abinsula svolge inoltre attività di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria informatica ed elettronica, da applicare su sistemi innovativi per automotive, domotica, medicale, e sulla loro comunicazione ed integrazione con i sistemi web.

