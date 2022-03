A Stintino il Municipio si illumina di giallo

L’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi”

Stintino. Il Municipio di Stintino il 26 marzo si colorerà di giallo. L’amministrazione comunale, infatti, proprio nei giorni scorsi ha aderito all’iniziativa “Facciamo luce sull’endometriosi, l’Italia si illumina di giallo” che si terrà in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’endometriosi.

L’iniziativa in programma per sabato 26 marzo è organizzata da Alice Odv Endomarch Team Italy, Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi. Negli ultimi anni ha coinvolto numerosi Comuni in tutta Italia, col fine di accendere i riflettori intorno ad una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta e affinché le pazienti affette da endometriosi possano uscire da buio e dal silenzio che le circonda.

«Abbiamo aderito subito all’iniziativa – afferma l’assessora alla Cultura Francesca Demontis – perché siamo convinti della necessità di un percorso di consapevolezza nei riuardi di questa patologia che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne. L’endometriosi è una malattia subdola, difficile da diagnosticare, per questo è giusto creare maggiore conoscenza e garantire più tutele e diritti alle donne affette».

