A Sorso si apre il sipario su Calici di Stelle 2019

Oggi (sabato) la prima edizione del “Premio Zimbonia d’Oro” e la serata dedicata all’osservazione delle stelle

Sorso. Giornata inaugurale oggi per Calici di Stelle 2019. Il sipario sulla manifestazione più importante dell’estate a Sorso si apre alle 11, al Palazzo Baronale, con il “Premio Zimbonia d’Oro”, prima edizione di un’iniziativa nata per volontà della nuova amministrazione comunale e della Parrocchia di San Pantaleo, che fa riferimento a un simbolo fortemente identitario della comunità, fra cultura, storia, spiritualità e fede.

Un evento destinato a diventare un appuntamento fisso e che attorno a questi principi vuole costruire una tradizione capace di valorizzare la città e i suoi cittadini.

Insieme con la “Zimbonia d’Oro” saranno assegnati anche la “Zimbonia d’Argento” e una “Menzione speciale”, tutti attribuiti a personalità che con le loro opere, le loro attitudini e abilità, abbiano dato lustro a Sorso.

In questa prima edizione del Premio, con la cerimonia che sarà aperta al pubblico, il riconoscimento “Zimbonia d’Oro” sarà conferito a Luca Oggiano, ingegnere sorsense che lavora alla Norvegian University of Science, che ha inventato le placche aerodinamiche per le tute dei grandi campioni del ciclismo professionistico e importante firma di numerosi altri progetti ad altissima tecnologia, sempre nel campo dell’aerodinamica, anche per altri sport.

La “Zimbonia d’Argento” sarà assegnata alla memoria dello scultore e pittore Giuliano Leonardi, conosciuto in particolare per la sua “Virgo Fidelis” realizzata nel 1948 per l’Arma dei Carabinieri, per la stele in memoria di Salvo d’Acquisto a Torre di Palidoro e per la “Cavallerizza”, monumentale statua di bronzo oggi conservata nella Caserma del Reggimento dei Carabinieri a Cavallo a Tor di Quinto.

Menzione speciale per padre Leonardo Sirigu, per molti anni figura e punto di riferimento importante per la comunità di Sorso e fondatore della sezione Scout cittadina.

Nella giornata di apertura della manifestazione non poteva mancare l’appuntamento con le stelle. Alle 22, nel cortile del Palazzo Baronale, la scena sarà tutta per “Costellazioni tra scienza, mito e storia”, in collaborazione con la Società Astronomica Turritana, che permetterà al pubblico di partecipare a un momento didattico con l’osservazione guidata direttamente dai telescopi che saranno a disposizione.

Fra gli appuntamenti da non perdere nel ricco programma della manifestazione, quello di domenica (28 luglio), alle 19, nella sala principale del Palazzo Baronale, con la presentazione del libro “Nel segno del giglio” – Leonardo Da Vinci a cinquecento anni dalla sua scomparsa, dell’autore Giovanni Pala.

Alle 20,30, il cortile e il patio del Palazzo Baronale saranno la scenografia dei “Giochi antichi” – Memorie dei tempi passati vissute dai bambini di oggi.

Un’occasione imperdibile, per grandi e bambini, per riscoprire i giochi di un tempo, attraverso oggetti dal fascino antico.

