A Sassari via Barbagia rimane totalmente al buio

I residenti attendono un intervento dell’Amministrazione comunale. La nota di Pietro Pedoni, responsabile della comunicazione del Circolo Audax di Sassari di Fratelli d’Italia

Sassari. In via Barbagia, nel quartiere di Monte Rosello, l’illuminazione pubblica attende un intervento da parte dei tecnici della società che si occupa degli impianti. Per il momento però ampie porzioni della strada rimangono totalmente al buio. «Da un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi in via Barbagia, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, abbiamo potuto verificare la situazione di buio totale in cui si trova la via, a causa della mancanza in alcuni punti dei pali di illuminazione pubblica. I cittadini lamentano inoltre il fatto che, nonostante le tante richieste di intervento rivolte all’ Amministrazione comunale e alla società che si occupa degli impianti di illuminazione, niente è stato fatto per dare luce ad una via che, ricordiamo, vede anche la presenza della scuola media n° 9 e della scuola Materna sul lato opposto». È quanto mette in evidenza in una nota Pietro Pedoni, responsabile della comunicazione del Circolo Audax di Sassari di Fratelli d’Italia.

«La situazione è resa ancora più critica dalla facilità con la quale si può scavalcare la recinzione della scuola media e di quella materna, incuranti della telecamera di sorveglianza posizionata all’inizio della via, sfruttando quindi proprio la mancanza di punti illuminati. Considerando che molti angoli dei cortili degli edifici scolastici, rimangono totalmente al buio, riteniamo urgente intervenire, per scoraggiare eventuali azioni che possano arrecare qualsiasi tipo di danno in quel tratto di strada, oltre che preservare incolumità e la sicurezza dei residenti», conclude Pedoni.

