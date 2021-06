A Sassari stop al consumo di alcolici nelle aree pubbliche

Il divieto è valido h24 su tutto il territorio comunale. Nuova ordinanza del sindaco Campus

Sassari. Stop, 24 ore su 24, in tutto il territorio comunale di Sassari, al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte a uso pubblico. Lo ha stabilito giovedì il sindaco Nanni Campus con un’ordinanza in vigore da subito.

Il testo dell’ordinanza

La decisione è stata presa perché, si legge nel provvedimento, «è compito dell’Amministrazione comunale assicurare nella comunità una serena e civile convivenza, mettendo in campo gli strumenti più efficaci atti a rafforzare la sicurezza urbana». «Il consumo di alcol – prosegue l’ordinanza – nelle aree pubbliche della città incide in misura fortemente negativa sulla qualità della vita della comunità poiché alimenta fenomeni devianti correlati all’aggressività che manifestano coloro che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche, aggressività che sfocia frequentemente in condotte violente» pregiudicando le comuni regole di convivenza civile.

L’atto spiega che «si intende per consumo di bevande il possesso di contenitori di queste a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere» e chiarisce: «Il divieto non si estende al consumo nelle aree esterne concesse in uso ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione in loco».

