A Sassari per i positivi al coronavirus ritorna la differenziata

Sul sito del Comune l’ordinanza che dispone nuove regole per il conferimento dei rifiuti

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata l’ordinanza con le nuove regole per il conferimento dei rifiuti delle persone positive al coronavirus. Sono infatti cambiate le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti domestici nelle abitazioni delle persone in quarantena e positive al Covid-19 che possono tornare a fare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti in maniera ordinaria.

L’Istituto Superiore di Sanità infatti, con apposita nota tecnica, indica che è possibile effettuare la gestione dei rifiuti con la raccolta differenziata, sulla base delle regole in vigore nel proprio Comune, seguendo alcuni semplici accorgimenti a salvaguardia della sicurezza in ambito domestico e della salute degli operatori ecologici addetti alla raccolta dei rifiuti.

https://www.comune.sassari.it/it/documenti/documento/Ordinanza-sindacale-38-2022/

Per tutte le frazioni è necessario utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta); in presenza di oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare rotture delle buste (oggetti o frammenti in vetro o metallo), avvolgerli con carta o metterli dentro un contenitore; inserire fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. in una busta separata che poi va chiusa e gettata nel sacco del secco residuo; i sacchi vanno chiusi bene senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando guanti monouso.

Per informazioni è possibile chiamare il Settore Ambiente ai numeri 079/279616, 079/279629, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 oppure inviare una mail all’indirizzo ambiente@comune.sassari.it.

