A Sassari l’estate 2021 è musica, cinema, teatro e tanto altro

In tutto 150 iniziative. Quattro i luoghi prescelti: piazza Monica Moretti, il Polo Tecnico “Devilla”, l’ex scuola media 2, il parco Maria Carta

Sassari. Musica, cinema, teatro. E ancora: intrattenimenti per bambini, danza e reading. Il coronavirus non ferma l’estate sassarese: il Comune è infatti riuscito a organizzare a tempo di record, in collaborazione col mondo della cultura del territorio, un variegato cartellone di centocinquanta iniziative che accompagneranno la città dal 24 giugno fino a metà settembre.

Nonostante le tante difficoltà legate al particolare momento che si sta vivendo e a quelle sempre presenti delle ridotte risorse finanziarie per le pubbliche amministrazioni, Sassari avrà iniziative quotidiane diffuse nelle aree ritenute adatte e sicure: piazza Monica Moretti, l’Anfiteatro del Polo Tecnico “Devilla”, il cortile dell’istituto comprensivo “S. Farina – San Giuseppe” (scuola media n. 2), il parco “Maria Carta” in via Venezia, oltre ad altri spazi concessi per specifici eventi.

Il programma, con tutti i particolari, è stato presentato venerdì scorso 11 giugno nella sala conferenze dell’Assessorato alla Cultura in largo Infermeria San Pietro, dall’assessora alla Cultura Rosanna Arru, dalla dirigente del Settore Settore Politiche culturali e della gestione del patrimonio immobiliare Chiara Seazzu e dal vice-presidente della Fondazione di Sardegna Salvatore Rubino.

Il programma completo: Sassari Estate eventi programma completo

«C’è voglia di cultura e di tornare alla normalità. Sassari Estate è per i sassaresi, il circondario e per il turista. L’organizzazione è stata molto rinnovata. Sono stati individuati 3-4 spazi importanti dedicati agli eventi, in tutto 150», ha detto l’assessora Arru.

Nel 2020 l’Amministrazione comunale ha cercato da subito, durante il lockdown, una soluzione per consentire a Sassari di avere il suo cartellone di eventi e iniziative per l’estate, nonostante la normativa di contrasto alla diffusione del coronavirus si modificasse in continuazione, rendendo difficile qualsiasi organizzazione.

Anche quest’anno fondamentali per la riuscita del progetto sono stati i finanziamenti della Fondazione di Sardegna, che ha offerto il proprio supporto al fine di consentire una programmazione estiva variegata e di qualità.

La cultura, in tutte le sue forme ed espressioni, è strumento di sviluppo, di crescita economica e sociale, con attività che rispondono al fabbisogno culturale dei cittadini e nel contempo contribuiscono a rendere il territorio sempre più attrattivo per i residenti, gli investitori e il visitatore esterno.

L’Amministrazione comunale ha scelto la strada del coinvolgimento e della collaborazione con le realtà territoriali: il 23 maggio, l’Ente ha pubblicato un avviso con il quale chiedeva agli operatori culturali del territorio di presentare proposte per il programma estivo. Il Comune ha offerto la concessione gratuita degli spazi oltre ad alcuni servizi di supporto alle manifestazioni, come le attrezzature e i materiali utili per la buona riuscita dello spettacolo e quanto necessario per garantire il decoro dei siti. Un’idea che aveva lo scopo di promuovere e valorizzare il ruolo dell’attività culturale cittadina e di incentivare l’offerta di eventi e spettacoli come valore aggiunto in termini di visibilità, vivibilità, sostenibilità e benessere sociale. Sono così arrivate cinquanta domande, coerenti con il bando, ognuna con più iniziative oggi inserite nel programma di Sassari Estate 2021, in base alle date e ai titoli proposti dagli stessi operatori culturali aderenti.

Al fine di offrire un ulteriore supporto per la migliore organizzazione degli eventi il 28 maggio è stato pubblicato un avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di allestimento e coordinamento degli spazi.

Una soluzione che ha portato alla riscoperta e valorizzazione di spazi pubblici, come piazza Moretti che si presta a essere sede perfetta per spettacoli di danza e musica, l’Anfiteatro del Polo Tecnico “Devilla” per la presentazione di libri e reading teatrali e musicali come per il cortile dell’Istituto comprensivo Farina (ex scuola media numero 2) che ancora una volta si trasformerà in sala cinematografica e teatro all’aperto.

Per Sassari Estate 2021 è stata studiata una nuova idea grafica in continuità con quella dell’anno precedente, particolarmente apprezzata e ripresa in tutto il materiale diffuso dagli operatori culturali, per rafforzare il concetto di una programmazione unitaria, in un unico cartellone.

La campagna di comunicazione, potenziata rispetto allo scorso anno, prevede la capillare distribuzione dei manifesti in città e nelle principali località turistiche limitrofe. I depliant del programma saranno distribuiti negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive di Sassari e delle località limitrofe.

Saranno inoltre trasmessi spot radiofonici e pubblicate inserzioni pubblicitarie sui principali quotidiani regionali corredate da banner pubblicitari online.

È stata prevista la realizzazione di un video promozionale/spot e di una campagna di sponsorizzazione su Facebook e Instagram. Inoltre, per coinvolgere il pubblico, sarà promosso un contest su Instagram che premierà le immagini più belle che ritraggono gli eventi, ma anche il patrimonio artistico e naturalistico di Sassari e del suo territorio.

