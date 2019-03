A Sassari lavori nel quartiere del Sacro Cuore

Dal 1 aprile partiranno i cantieri per i nuovi sottoservizi. Previste modifiche alla viabilità. Proseguono intanto gli interventi di Open Fiber in città

Sassari. Da lunedì primo aprile il quartiere del Sacro Cuore sarà interessato da una serie di cantieri per i sottoservizi e questo comporterà la modifica della viabilità in alcune strade. Abbanoa nei prossimi mesi sarà impegnata nella sostituzione di diversi metri di condotta. I lavori saranno coordinati con le attività previste da Enel e da Open Fiber.

Dal primo aprile e fino al termine delle operazioni è prevista la chiusura al traffico di via Leonardo da Vinci, tra via Sanzio e via Nurra e sarà istituito il senso unico di marcia in via Leonardo da Vinci, tra via Nurra e piazza Sacro Cuore, in direzione di quest’ultima; inoltre sarà prevista l’inversione del senso di marcia in via Giotto, con transito consentito per il solo traffico locale.

Dal 15 al 16 aprile sarà chiusa al traffico via Nurra, tra via Pascoli e via Da Vinci, e via Tiziano Vecellio sarà aperta solo al traffico locale.

Dal 15 aprile al 5 maggio, e comunque fino al termine dei lavori, chiusa al traffico anche via Leonardo da Vinci, tra via Nurra e piazza Sacro Cuore, e via Tiziano Vecellio con eccezione del traffico locale.

Intanto proseguono nel resto della città i lavori di ripristino a opera di Open Fiber, sia del manto stradale sia della segnaletica orizzontale. Lunedì partiranno nella zona di via Lune e Sole, dal 10 sarà interessato il quartiere di Cappuccini e dal 15 viale Umberto fino a via Civitavecchia, mentre a maggio sarà la volta di via Besta e via Fermi. In via Canepa inizieranno gli scavi, con la tecnica della minitrincea, e sarà effettuato il ripristino all’altezza dell’attraversamento in viale Sicilia all’incrocio con via Bogino.

L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.

