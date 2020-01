Ne dà notizia il deputato del Pd Gavino Manca. «Un “grazie” al ministro Franceschini»

Sassari. «Ringrazio il ministro Franceschini per come ha modificato la geografia del Mibact in Sardegna. Oggi sono stati firmati i decreti che assegnano a Sassari la sede della Direzione regionale Musei (nuova denominazione del Polo Museale), che ha il compito di coordinare e promuovere tutti i musei statali, le aree archeologiche e i luoghi della cultura della Regione». Ne dà notizia il deputato del Pd Gavino Manca.

«Insieme alla maggiore autonomia conferita al Museo archeologico di Cagliari – spiega Manca – si tratta di un provvedimento che rilancia la gestione dei beni culturali dell’isola e assegna a Sassari un ruolo centrale. Ringrazio il ministro Franceschini per l’attenzione che mette verso la nostra isola e in particolare verso il Capo di Sopra. È un riconoscimento al valore delle risorse artistiche, archeologiche e culturali del nostro territorio».

Mi piace: Mi piace Caricamento...