A Sassari la Lega chiede informazioni sullo stato delle scuole comunali

Interrogazione del capogruppo nell’Assemblea Civica Francesco Ginesu. «Una volta acquisiti i dati procederemo con un’analisi e con una serie di proposte»

Sassari. Il capogruppo in Consiglio comunale della Lega Salvini Premier – Sardegna/Sezione di Sassari Francesco Ginesu ha protocollato ieri un’interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore competente con la quale chiede informazioni e documentazione sullo stato degli immobili comunali adibiti ad uso scolastico. L’iniziativa prende le mosse dalla sensibilità della Lega nei confronti della sicurezza degli alunni, insegnanti ed operatori tutti che studiano e lavorano nei locali utilizzati come scuole ed ha la precisa volontà di creare un quadro realistico nel territorio di Sassari su questo importantissimo tema. «Ritengo doveroso acquisire quanti più dati ed informazioni possibili in merito alla situazione dello stato degli immobili di proprietà del Comune utilizzati per moltissime ore al giorno (da alunni, insegnanti, impiegati e operatori in genere) per evidenziare eventuali carenze che, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, parrebbero essere presenti in quasi tutti i plessi scolastici – spiega Ginesu –. Cosa che non dovrebbe più esistere, viste tutte le imposizioni e leggi sulla sicurezza alle quali bisogna attenersi, ma anche perché, comunque, si parla eventualmente di mettere a rischio vite umane delle quali la maggior parte sono giovanissime.

Le risposte che attendo nello specifico riguardano i requisiti minimi di legge e in particolar modo: l’agibilità degli edifici, le disposizioni in merito alla prevenzione degli incendi, lo stato delle vie di fuga, la presenza o meno di barriere architettoniche (anche questo un argomento molto caro a noi della Lega) ed i requisiti igienico-sanitari».

«Una volta acquisiti questi dati per iscritto, li analizzeremo con uno staff di esperti interno e li affronteremo uno ad uno, proponendo soluzioni al fine di risolvere tutte le carenze eventuali: tutto ciò per garantire maggior sicurezza ai nostri concittadini sassaresi, fruitori delle strutture», conclude il capogruppo della Lega a Palazzo Ducale.

